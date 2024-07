I Love Subbiano: domani sera l’evento di presentazione

Arezzo, 27 luglio 2024 – Domani, domenica 28 luglio, a Subbiano si svolgerà una serata dedicata alle innovazioni e alla solidarietà. La nuova Associazione “I Love Subbiano”, infatti, si presenta al territorio. “Un paese, mille divertimenti” è il motto con cui un gruppo di volontari del paese alle pendici del Casentino e alle porte di Arezzo ha deciso di riunirsi per la propria Comunità e di istituire un sito web in cui turisti, curiosi e altri abitanti della provincia aretina, e non solo, potranno trovare i luoghi d’interesse e gli eventi che si svolgeranno a Subbiano. La piattaforma è già online - anche se in continuo aggiornamento - e vi si può accedere digitando sui motori di ricerca: www.ilovesubbiano.it. Abbinata alla parte digitale, gli associati hanno preparato dei gadget che verranno distribuiti durante la serata e che potranno essere trovati nei punti principali del paese nelle settimane a venire. “I Love Subbiano” nasce anche con l’intento di aiutare le associazioni di volontariato della Comunità, e si prefigge l’obiettivo di sostenere nelle attività ludiche, culturali e di beneficenza che verranno svolte.

Il programma della serata di domani: alle ore 20:45 in Piazza Castello prenderà il via la serata con la presentazione del progetto “Subbiano Si Racconta”; successivamente alle 21:30 si terrà il concerto benefico dell’orchestra “Band 23” sempre nella piazzetta sotto le mura. Le offerte ricevute durante la serata saranno interamente devolute alla Caritas locale per lo svolgimento delle loro attività a sostegno delle famiglie. La serata è patrocinata dal Comune di Subbiano.