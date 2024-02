Arezzo, 1 febbraio 2024 – San Giovanni Valdarno in gara per il progetto Art Bonus dell’anno

Il Comune di San Giovanni Valdarno è stato selezionato con la mostra "Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura" per il concorso Art Bonus 2024, organizzato dal Ministero della cultura, Ales Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC con l’obiettivo di premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile, attraverso questa misura fiscale, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Da oggi sono aperte le votazioni pubbliche

E’ stata pubblicata questa mattina, giovedì 1 febbraio, la lista degli interventi culturali selezionati per il concorso Art Bonus 2024. Fra questi, figura anche il progetto del Comune di San Giovanni Valdarno che aveva partecipato con la mostra “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura” promossa, fra il 2022 e il 2023, dall’Ente e inserita nel progetto “Terre degli Uffizi” ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze, all’interno delle rispettive iniziative Uffizi Diffusi e Piccoli Grandi Musei.

Il concorso Art Bonus è organizzato dal Ministero della cultura, Ales Spa e Promo PA Fondazione – LuBeC allo scopo di promuovere una sempre più diffusa conoscenza di questa particolare misura fiscale, introdotta per incentivare le donazioni a favore della cultura attraverso un beneficio fiscale del 65%. E' stato ideato nel 2016 con l’obiettivo di premiare l’impegno di quanti, beneficiari e mecenati, rendono possibile, attraverso l’Art Bonus, il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Ogni anno sul portale governativo Art Bonus vengono selezionati i progetti che, negli ultimi 12 mesi, hanno chiuso con successo una loro raccolta fondi e questi progetti vengono inseriti nella pagina del sito dedicata al concorso dove avvengono le votazioni nella prima fase, cui segue una finale che si tiene solo sui canali social.

“Siamo davvero soddisfatti e compiaciuti – ha commentato il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – che il nostro progetto, volto alla valorizzazione di una mostra sulla quale abbiamo scommesso molto e che ha consentito di mettere in dialogo due tra i più importanti artisti che hanno operato nel nostro territorio, Masaccio e Beato Angelico, sia stato selezionato e ammesso al concorso Art Bonus 2024. Un risultato che è frutto di un lavoro attento, importante e puntuale messo in atto dai curatori, dagli uffici comunali e dall’Amministrazione. L’invito adesso, rivolto a tutti i cittadini, è quello di votare il nostro progetto”.

Il concorso è suddiviso in due categorie: “beni e luoghi della cultura”, nel quale rientra il progetto di San Giovanni Valdarno, e “spettacolo dal vivo”.

Da oggi, 1° febbraio 2024, fino alle ore 12 del 1° marzo 2024 tutti i progetti selezionati sono soggetti a votazione dalla piattaforma Art Bonus. Il progetto di San Giovanni Valdarno “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura” può essere votato attraverso questo link https://artbonus.gov.it/concorso/2024/museo-delle-terre-nuove-mostra-masaccio-e-angelico-dialogo-sulla-verita-della-pittura.html

E’ possibile esprimere una sola preferenza per ciascun progetto in gara e i voti ricevuti sono visibili in tempo reale. I 20 progetti più voltati per ciascuna delle due categorie potranno accedere alla fase successiva. La votazione della seconda fase avverrà esclusivamente sui canali social, dalle ore 12 del 4 marzo fino alle ore 12 del 18 marzo 2024, per la durata di due settimane.

I canali designati sono Facebook e Instagram di Art Bonus ed i 20 finalisti per categoria si sfideranno a suon di like. I voti della prima e della seconda fase saranno poi sommati dalla redazione Art Bonus per costruire la classifica finale.

Il premio del concorso consiste in un riconoscimento simbolico rappresentato da una targa di ringraziamento che viene consegnata all'Ente vincitore, agli altri finalisti e ai mecenati con cerimonia pubblica in presenza di alti rappresentanti delle istituzioni coinvolte nell’iniziativa.