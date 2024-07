Rotaract toscani impegnati contro le barriere architettoniche

Firenze, 16 luglio 2024 – Si sono riuniti al Bistrot agricolo La Birr'aia di Marignolle i soci del Rotaract Club Firenze Sud, per celebrare il tradizionale passaggio delle consegne fra il presidente uscente Luca Schifano ed il neo eletto Niccolò Pecci. Per l’annata 2024-2025 il nuovo Direttivo debutterà proprio in questi giorni, in occasione della Rotary Dragon Cup, ossia la storica regata all'insegna della solidarietà per le "Florence Dragon Lady", che come da tradizione sarà ospitata dalla Società Canottieri Firenze, con il suggestivo sfondo del lungarno e di Ponte Vecchio. La squadra sarà capitanata dai due soci Ginevra Corti e Niccolò Garbarino. “L’impegno del nostro Club, così come degli altri Rotaract della Toscana – ha anticipato il neo presidente Pecci- sarà rivolto quest’anno al service “Senza barriere”, un progetto che coinvolge l’intero Distretto con lo scopo di agire concretamente sul territorio regionale per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Interverremo sfruttando “senzabarriere.app”, grazie alla quale sarà possibile valutare come intervenire nelle province toscane già mappate, mappare le zone che non lo sono ancora e procedere dove necessario all’acquisto di fasciatoi e pedane mobili. Affiancheremo inoltre – conclude Pecci - l’Associazione Lucca Senza Barriere, da anni impegnata nella sensibilizzazione pubblica sul tema della disabilità, con particolare attenzione verso i ragazzi delle scuole superiori di tutta la Toscana.” Il giovane Club fiorentino continua a crescere, salutando l’ingresso di quattro nuovi soci negli ultimi mesi, tutti giovani studenti universitari accomunati dalla passione per il service e per il volontariato solidale legato alla propria città.

Caterina Ceccuti