Riqualificazione di beni confiscati alle Mafie, 3 milioni di euro dalla Regione Toscana a disposizione di sette Comuni

Arezzo, 20 aprile 2024 – Ammonta a quasi 3 milioni di euro la somma che la Regione Toscana metterà a disposizione di sette Comuni che hanno presentato la relativa richiesta di finanziamento per la riqualificazione dei beni confiscati alle mafie. In provincia di Arezzo è stato il Comune di Marciano della Chiana ad aggiudicarsi il finanziamento del progetto e sarà sostenuto con 499.791 euro di contributo con cui verranno riqualificati 19 appartamenti e 22 box auto distribuiti su due edifici plurifamiliari nell`abitato di Cesa, da destinare a edilizia residenziale pubblica, asilo nido, edilizia residenziale sociale (condominio solidale intergenerazionale ad affitto calmierato ed alloggi destinati a donne vittime di violenza). La Regione mette questi nuovi fondi a disposizione dei comuni interessati ad acquisire i beni già appartenuti ai criminali e restituirli alle comunità locali con rinnovate finalità istituzionali o sociali, prolungando di un ulteriore triennio lo stanziamento di risorse regionali inizialmente previsto a questo scopo per il periodo 2022-2024.