Rimboso integrale a cittadini vittime di truffe informatiche: vittoria di Federconsumatori

Arezzo, 30 maggio 2025 – L’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), organismo istituito presso la Banca d’Italia, ha deliberato il rimborso integrale di 3.550 euro in favore di alcuni associati di Federconsumatori Arezzo, vittime di una truffa informatica. I cittadini si erano inizialmente rivolti all’intermediario bancario per ottenere il rimborso, ma, a seguito del rifiuto nonostante il reclamo formale, si sono affidati all’associazione per far valere i propri diritti.

Federconsumatori Arezzo ha quindi presentato ricorso all’ABF, evidenziando le gravi carenze del sistema di sicurezza dell’istituto di credito coinvolto. L’Arbitro, accogliendo integralmente l’ istanza, ha riconosciuto le responsabilità dell’intermediario per l’inadeguatezza delle misure di autenticazione, disponendo il risarcimento delle somme sottratte. In questi giorni è stato perfezionato il rimborso a favore degli utenti coinvolti.

«Siamo molto soddisfatti dell’esito del ricorso – dichiara Chiara Rubbiani, Presidente di Federconsumatori Arezzo. Questa decisione conferma l’efficacia della nostra azione di tutela e ribadisce il principio di responsabilità degli intermediari finanziari nei confronti dei propri clienti».

Federconsumatori sottolinea anche il ruolo svolto dalla Banca d’Italia, attraverso i Collegi dell’ABF, nella salvaguardia dei diritti dei consumatori.

“Un’attività che contribuisce a rafforzare l’intero sistema bancario e creditizio, fondato sulla fiducia dei cittadini. In un contesto in cui i servizi bancari si spostano sempre più online, con il progressivo abbandono del rapporto diretto e la cosiddetta “desertificazione bancaria”, è fondamentale che gli oneri di tale trasformazione non ricadano esclusivamente sui consumatori, spesso i soggetti più vulnerabili. I cittadini non possono essere lasciati soli di fronte a truffatori che operano a livello globale con strumenti tecnologici sempre più sofisticati, sfruttando le falle del sistema. Federconsumatori continuerà, quindi, a essere al fianco dei cittadini, difendendo i loro diritti e proteggendoli dalle ingiustizie e dai pericoli del mercato dei consumi e dei servizi”.