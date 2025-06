Arezzo, 12 giugno 2025 – Ramarella avrà una stabile Compagnia del bosco

Successo della prima edizione della festa degli gnomi. Koinè e compagnia Guardiani dell'Oca al lavoro per creare un'attività stabile

Gli gnomi hanno una nuova casa: il bosco di Ramarella. E la vecchia aia cresce e si moltiplica: luogo di attività sociali e riabilitative, fattoria agricola con piccoli animali e arnie, struttura ecologica per acqua ed energia e adesso anche sede di una nuova compagnia teatrale che avrà il bosco quale palcoscenico senza quinte e sipario. Per le persone in condizione di disabilità sociale che hanno a Ramarella il loro punto di riferimento se non luogo di vita, le opportunità quindi aumentano.

“I due giorni di festa con gli gnomi che abbiamo realizzato con la compagnia abruzzese dei Guardiani dell'Oca ci ha consentito non solo di valutare positivamente questa esperienza ma si stabilizzarla e potenziarla”. Sauro Testi è vice Presidente di Koinè, la cooperativa sociale proprietaria e gestrice di Ramarella: "l'evento è stato un successo. Non solo per i numeri ma per la gioia dei bambini e degli adulti che hanno preso parte alle decine di iniziative che si sono svolte tra sabato e domenica. Con la Compagnia dell'Oca stiamo quindi ragionando non solo di replicare il prossimo anno ma soprattutto sulla possibilità di creare a Ramarella una Compagnia del bosco che possa essere punto di riferimento non solo di attività sociali ma anche delle scuole e delle attività didattiche del territorio, coinvolgendo anche le associazioni teatrali del territorio che hanno una stretta collaborazione con la compagnia abruzzese”.

Gli gnomi hanno aggregato i bambini, le loro famiglie, le persone fragili che qui vivono e svolgono attività di socializzazione, abilitazione, formazione e inserimento lavorativo.

“Si è realizzato un mix originale che ha avuto il suo scenario nella natura e nel bosco – commenta Elena Gatteschi, presidente di Koinè. Da questa esperienza esce confermata la nostra convinzione delle fattorie sociali quali luoghi di coesione e di riabilitazione. Abbiamo dimostrato come si possa aggregare persone ma anche istituzioni, associazioni, Fondazioni come l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze”.

Aggiunge Angela Fortunato, animatrice dell’evento realizzato dai Guardiani dell’Oca, gruppo teatrale abruzzese diretto da Benedetto Zenone: “l’abbinamento tra arte e natura ha portato a Ramarella, per due giorni, centinaia di bambini con le loro famiglie. Hanno seguito gli spettacoli, hanno partecipato ai laboratori tetrali, si sono addentrati di notte nel bosco sulla scia di gnomi, fate, unicorni. I Guardiani dell’Oca hanno impegnato 23 artisti che hanno reso Ramarella non solo una fattoria eco solidale ma anche fatata”.