Raikkonen in Toscana disseta un cane chiuso in auto al caldo

Firenze, 18 luglio 2022 - Kimi Raikkonen era soprannominato "Ice man", perché al volante della sua monoposto in Formula Uno era un uomo di ghiaccio, e in pista la sua freddezza in gara non gli faceva mai sbagliare un colpo. L'ex pilota finlandese, l'ultimo a vincere un mondiale con la Ferrari lo ha invece un cuore d'oro e una grande sensibilità. Lo ha dimostrato anche in Toscana, regione dove si trova in vacanza e a cui è legatissimo, ai territori della provincia di Siena in particolare: si è sposato infatti nell’abbazia di San Galgano.



Ed è stato autore di un gesto davvero nobilissimo. Mentre passeggiava con sua figlia, la sua attenzione è stata attratta da un cane che era chiuso in un'automobile. Sulla macchina piombava un sole cocente e il campione non ha esitato un attimo a dare da bene al cane per rinfrescarlo e dissetarlo dal finestrino leggermente aperto. L'amico Gino Rosato, figura storica del team di Maranello lo ha ripreso e ha postato il video, che ha fatto subito il giro del mondo ed è diventato virale.



"Ritorno alla tradizionali vacanze in Toscana! – ha scritto Rosato nel post su Instagram – . Ci manca a tutti Kimi Raikkonen perché è davvero una persona speciale!!!!. "Perché? Perché quando un uomo si prende il tempo di svuotare la coppa del gelato per metterci dentro l'acqua; dare acqua a un povero cane accaldato, chiuso in macchina! Dio ti benedica, fratello, siete brave persone! " Kimi dopo aver dissetato il cane scuote la testa, tristemente stupito del fatto che un cane possa essere lasciato solo chiuso in macchina sotto il sole cocente, con le temperature di questi giorni.

