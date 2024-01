Quattro partecipazioni per quattro traguardi: poker per il team Rossi 4x4 all'Africa Eco Race

ARezzo, 15 gennaio 2024 – Il team Rossi 4x4 per la quarta volta è arrivata al traguardo dell'Africa Eco Race, una delle manifestazioni motoristiche più affascinanti e impegnative del panorama mondiale sui tracciati della storica Parigi-Dakar.

“Si conclude alla grande l'avventura di Rossi 4x4 all'Africa Eco Race 2024. Sul podio di Dakar il team capitanato da Stefano Rossi ha ricevuto la coppa per il primo posto nella categoria Experimental: l'auto aretina infatti è un ibrido alimentato a benzina e idrogeno, quello che a detta di molti sarà il carburante del futuro. Ancora una volta la bandiera italiana e quella di Arezzo primeggiano nello sport. Adesso aspettiamo l'intero team in città per festeggiare insieme”, ha commentato l'assessore Federico Scapecchi.