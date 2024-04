Primo maggio: i servizi bus disponibili

Arezzo, 29 aprile 2024 – Per la giornata di mercoledì 1° maggio, festa dei lavoratori, ci saranno modifiche nel servizio urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane nel bacino di Arezzo.

Il servizio urbano sarò ridotto con sospensione dalle 12.30 alle 15.30 mentre il servizio extraurbano sarà sospeso, eccetto le linee LS5, SU4 e SFT.

Inoltre, dalle 7 alle 20 di mercoledì 1 maggio 2024, sarà chiusa al transito via Gaetano Donizetti, pertanto, la linea O direzione Montione da San Leo, all’intersezione con via

Donizetti, proseguirà diritta per poi svoltare a destra in via Monteverdi poi via Rossini e regolare servizio. In direzione Arezzo effettuerà il percorso inverso via Rossini-via Monteverdi-via di San Leo e regolare percorso. Saranno soppresse le fermate di via Donizetti 3/A (codice fermata 9@A0E01); via Donizetti 6 - La Nave (9@A0E05); via Donizetti 15 (9@A0E2H); via Donizetti 3/A (9@A0E2N). Le fermate utili più vicini saranno: via Rossini 14 (codice fermata 9@A0E2); via Rossini opposto al civico 14 (9@A0E09), via di S. Leo opposto 9 (9@A0419), via Di S. Leo 7 (8@ARZ44V).

Infine, dalle 8 di giovedì 2 maggio alle 18 di venerdì 10 maggio sarà chiuso al transito l’abitato di San Polo: la linea urbana T raggiunta l’intersezione della chiesa di San Polo (monumento ai Caduti) svolterà verso destra, ricollegandosi in via Fontebranda.

Fermate soppresse: 9@A0U1D, 9@A0U1H, 9@A0U1L, 9@A0U1N, 9@A0U1R, 9@A0U1V e 9@A0U20. Fermata utile più vicina: 9@A0U24.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.