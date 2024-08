Arezzo, 29 agosto 2024 – Presenza di lupi sul territorio e aggressioni negli allevamenti Il Sindaco Chienni risollecita la Regione perché individuata una strategia atta a salvaguardare il lavoro degli allevatori

A seguito dell’ennesimo attacco da parte dei lupi in un allevamento nel comune di Terranuova, il Sindaco Chienni torna a scrivere alla Regione Toscana per chiedere una strategia volta a garantire le attività di allevamento.

In una lettera indirizzata alla Regione e assessora all’agricoltura, caccia e pesca, Stefania Saccardi, il primo cittadino di Terranuova scrive: “la presenza di numerosi lupi nel nostro territorio sta causando danni agli allevatori. È notizia di questi giorni l’aggressione in un allevamento all’Ascione dove ripetutamente i predatori feriscono e uccidono capi di bestiame. Una situazione che grava sugli allevatori provocando ingenti danni economici e vanificando l’impegnativo lavoro che svolgono”. Come già richiesto in precedenza, il Sindaco Chienni sollecita dunque un intervento da parte della Regione, ente competente in materia, nella consapevolezza che quella del lupo è comunque una specie animale protetta.