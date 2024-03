Presentato il programma del Mese Blu dell’Autismo 2024

Arezzo, 28 marzo 2024 – Il 2 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, sancita dalle Nazioni Unite con la risoluzione 62/139 del 18 dicembre 2007. Secondo stime internazionali 1 persona su 60 rientra nello spettro autistico, con forme e gravità diverse che vedono l’attivazione di lungo percorso dalla diagnosi al trattamento, e la nostra provincia, secondo i dati forniti dalla USL Toscana Sud Est non si discosta da queste cifre.

Da tempo ad Arezzo per l’intero mese di aprile vengono promosse tante iniziative che hanno come obiettivo quello di diffondere sensibilità ed informazione sulla vita delle persone con diversa abilità intellettiva. Oggi le quattro associazioni aretine che raggruppano familiari di persone diversamente abili intellettivamente hanno deciso di mettere assieme le forze.

Aprile è il mese della consapevolezza dell'autismo

Questa è una novità importante per le tantissime famiglie che vivono nella disabilità, ma un segnale forte anche verso la comunità aretina a cui tutti chiediamo maggiore coinvolgimento.

Le difficoltà e la durezza di questi ultimi anni, le prospettive incerte tra scenari di guerra ed il profondo disagio sociale rendono complicato parlare di fragilità, disabilità intellettiva e di autismo risulta, ma questa è la nostra strada e dobbiamo percorrerla e dobbiamo farlo assieme. Il valore di questa iniziativa va molto aldilà degli appuntamenti proposti. Il primo obiettivo è quello di costruire una sensibilità e consapevolezza nella comunità aretina, ed essere interlocutori forti e credibili delle istituzioni. Crediamo che sia il momento delle scelte irrinunciabili e come associazioni siamo disposti ad impegnarci in prima persona. I dati della provincia di Arezzo sono alla portata di tutti e parlano di circa 62000 bambini nati negli ultimi venti anni, la statistica ufficiale toscana parla di 1 ogni 66 tra i nati che presenta tratti da “disturbo” rientrante nello spettro autistico. Il calcolo è presto fatto: negli ultimi 20 anni nella nostra provincia sono nati circa 939 bambini autistici, a questi vanno aggiunti coloro che, con ritardi neurologici o patologie particolari, non rientrano in questa casistica ma hanno esigenze simili.

Questo non è un dato di fantasia, anzi è una stima al ribasso dal momento che molti casi sfuggono ad una diagnosi tempestiva anzi, sfuggono del tutto alla diagnosi.

Il messaggio che vorremmo comunicare oggi è proprio questo. Noi ci siamo, siamo consapevoli, siamo tanti e vogliamo cambiare la società e renderla accogliente e giusta per tutti, compresi i nostri figli o cari

Questo il programma

Mese Blu Autismo 2024

promosso da

Associazione Autismo Arezzo

Associazione Crescere

Associazione ToscanAbile

Fondazione Riconoscersi

In collaborazione con Fondazione Arezzo Comunità

Sabato 6 aprile

Scuola IV Novembre ore 9.30

La Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA)

“Breve viaggio nella CAA nel mondo dei bambini con Disturbi dello Spettro Autistico” Perché la CAA: cosa significa e dove può condurre i nostri bambini: capirsi reciprocamente e condividere la realtà

La CAA per imparare a pensare (e non solo agire) Relatrice: Dott.ssa Silvia Fiore

12.00 Progetto Etichettatura nelle scuole Relatrice Dott.ssa Lisa Zeni Dott.ssa Chiara Romano

14:00 -16:00 La CAA per giocare insieme Relatrice: Dott.ssa Silvia Fiore.

Sabato 13 aprile

Factory Dardano ore 18

Crescere nell’autismo e vivere liberi

Racconto di sopravvivenza

Andrea Laurenzi presidente Autismo Arezzo

Sabato 20 aprile

Menchetti Parco – Arezzo Ore 16.30

Autismo e Famiglia

Come superare i propri limiti e vivere bene

Incontro con Monia Gabaldo

Domenica 21 aprile

Teatro Petrarca Arezzo ore 17

Evento per la Consapevolezza sull’Autismo

con la partecipazione di

Paola Turci

Tra musica e parole

Opening

Ettore Caterino- una canzone per l'autismo

“Viva La Libertà”

Performance di

Teatro Sociale con allievi e docenti dei Licei Piero della Francesca di Arezzo.

Un progetto della referente all’Inclusione Prof.ssa Alessandra Ciofini.

Allestimento teatrale a cura di Amina Kovacevich, Silvia Martini, Ilaria Violin per NO MAD APS, movimenti danzati a cura di Francesca Barbagli per Semillita Atelièr.

Alle tastiere Prof. Stefano Graverini, al coahon Lam Salvicchi.

Sabato 27 aprile

Sede Associazione Autismo Arezzo via Ticino 6 Ore 17- 19

Presentazione del progetto SMART

laboratorio esperienziale per sviluppare la flessibilità nei bambini e adolescenti

Il progetto si basa sui principi dell’analisi del comportamento (ABA) e nello specifico sul modello SMART (eSposizione, Motivazione, Ambiente,Risposte,Training)

Cristina Copelli, Elisa Menci Letizia Balestra e Matilde Cresti

Venerdì 3 maggio

Fondazione Riconoscersi – Arezzo Ore 17

Il nuovo “Progetto di Vita” raccontato attraverso

le esperienze e le famiglie

Come gestire il cambiamento nella vita dei figli disabili

Sabato 11 maggio

Museo Casa Bruschi – Arezzo ore11,30

Esperienza Turistica Inclusiva a cura di ToscaAbile