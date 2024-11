Prefettura, controlli del territorio in Valdarno

Arezzo, 23 novembre 2024 – Si sono svolti nelle giornate di giovedì e venerdì controlli straordinari finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati nel territorio del Valdarno.

I servizi, coordinati nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati effettuati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, come da impegno assunto in sede di Conferenza zonale del Valdarno, cui ha partecipato il prefetto Clemente Di Nuzzo unitamente ai vertici provinciali delle forze dell’ordine.

I controlli di polizia hanno interessato i maggiori centri urbani del Valdarno e sono stati svolti da personale del Reparto Prevenzione Crimini di Firenze e del Commissariato di Montevarchi per quanto riguarda la Polizia di Stato, mentre per i Carabinieri sono stati impiegati militari appartenenti ai comandi dell’Arma dei Carabinieri delle varie sedi del territorio.

A seguito dell’attività sono state controllate 99 persone, di cui 5 denunciate per vari delitti e contravvenzioni ed è stata data esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’autorità giudiziaria con trasferimento presso il carcere di Arezzo.

I servizi effettuati rientrano in un programma di controlli che periodicamente si affiancheranno all’ordinaria attività svolta dalle forze di polizia nel territorio del Valdarno.