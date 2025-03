Arezzo, 19 marzo 2025 – Prada veste Cgil, elezioni Rsu nello stabilimento aretino: maggioranza alla Filctem Cgil E’ in via Gobetti ed è lo stabilimento aretino di Prada, la cui forza lavoro si attesta sui 55 addetti a libro paga e di cui, in data odierna in 51 hanno votato per il rinnovo della Rsu e dove la Filctem Cgil ha ottenuto 2 rappresentanti su 3. “La partecipazione al voto è stata altissima – ricorda Elisa Calori, segretaria provinciale della Filctem Cgil. E lo è stata in una fabbrica con una manodopera giovane e con altissima professionalità”. In questo storico stabilimento Prada realizza cinture, piccola pelletteria e minuteria. Qui il sindacato è sempre stato presente da oggi la Cgil è maggioranza: “in questa azienda, gli addetti hanno la quattordicesima mensilità più un premio di produzione che, sostanzialmente, corrisponde a un’altra mensilità. Parliamo di Prada ed è quindi evidente che qui non ci sono i problemi che diversamente registriamo in moltissime altre aziende del settore nella provincia di Arezzo”.