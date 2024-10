Arezzo, 11 ottobre 2024 – Porte aperte per tutti sabato 12 ottobre al Centro dell’Associazione Parkinsoniani di Arezzo. L’iniziativa è stata presa per presentare non solo ai soci, ma all’intera cittadinanza, l’arrivo e la messa in esercizio di Angel's Wings, uno strumento di nuovissima generazione in grado di aiutare tutti coloro che hanno necessità di mantenersi in forma. Quindi non solo i soggetti con la malattia di Parkinson.

Il bisogno di migliorare le proprie prestazioni fisiche e di mantenere un corpo funzionale è un fattore che accomuna tutti: giovani, anziani, atleti, sportivi, persone sedentarie o soggetti con esigenze particolari (come può succedere appunto nella malattia di Parkinson, nei disordini posturali, nelle distonie etc.). Il particolare allenamento motorio forzato combinato degli arti superiori da eseguire con Angel's Wings è progettato e calibrato per stimolare in maniera specifica i muscoli del collo, delle spalle e del dorso (anche quelli profondi) inducendo fin da subito vari miglioramenti e benefici percepiti dall'utente.

L’associazione, che ha sede in Largo Ottaviano Pieraccini 2 (zona ex mercato ortofrutticolo di Pescaiola) ha deciso di attrezzarsi con questo metodo ingegnerizzato e mirato per lavorare in maniera innovativa sulla muscolatura superiore del tronco. In questo modo di migliora la biomeccanica e viene indotto un migliore flusso sanguigno nella corteccia premotoria. Inoltre incrementerà l’equilibrio e il controllo della postura, contrastando e risolvendo (quando serve) anche i dolori, le alterazioni o le discinesie di collo, spalle e dorso.

L’associazione dei parkinsoniani ha compiuto questa scelta per venire incontro alle esigenze dei propri associati. Ma ha deciso di aprire utilizzo di Angel's Wings a chiunque può trarne beneficio, perche questa attrezzatura è inserita nei programmi di allenamento dei Campioni della Federazione Italiana Nuoto e dei Tecnici e Piloti della Scuderia Ferrari.

Con lo spirito di mettere a disposizione questa apparecchiatura di tutta la cittadinanza, l’invito è per vederla e sperimentarla già dal pomeriggio di sabato 12 ottobre dalle 15.00 alle 18,00.