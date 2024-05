Pinguini Tattici, sold out al Mandela. “Un concerto è una cosa bellissima. C’è scambio di energia”

Firenze, 3 maggio 2024 – Sold-out al Mandela Forum per il concerto dei Pinguini Tattici. Migliaia di fan hanno sfidato la pioggia battente per assistere alla prima delle date fiorentine della band di Bergamo.

12 foto Foto Tania Bucci (NewPressPhoto)

"Un concerto è una cosa bellissima perché c'è continuo scambio di energie da quassù a laggiù, siamo qui per risuonare insieme. Tutti avete uno strumento nelle tasche. Le vostre chiavi. Fatele suonare. Anche per fare risuonare chi non ha voce: il popolo palestinese", ha gridato dal palco la band. Hanno poi recitano una poesia di Mahmoud Darwish poeta e scrittore palestinese.

Prima di dare il via a "Scatole" la band apparecchia una tavola sulla penisola del palco e Zanotti introduce il brano dicendo che gli artisti raccontano storie, storie belle, storie di tutti e tutte, storie comuni, storie che si possono racchiudere dentro, appunto, scatole. Come la sua, come la loro.

Una grande scritta ‘Grazie’ che compare sullo schermo del palco chiude il concerto. Non senza la foto ricordo con il pubblico.