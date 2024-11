Pieve Santo Stefano, torna il "Premio Egidio Capaccini"

Arezzo, 13 novembre 2024 – Torna come ogni novembre, come da oltre 25 anni, il "Premio Egidio Capaccini", che attribuisce un premio in denaro ai giovani studenti meritevoli residenti a Pieve Santo Stefano, che prendono il massimo voto negli esami conclusivi dei due cicli scolastici di "secondarie di primo e secondo grado", ovvero le scuole medie e le scuole superiori. Un premio fortemente voluto dall'ingegner Albano Bragagni e dalla moglie Marta Capaccini in memoria del padre, il compianto ingegner Egidio Capaccini, fondatore della TRATOS CAVI SPA, una solida e innovativa realtà industriale sempre più importante, non solo del nostro territorio valtiberino ma del paese, con ramificazioni in diversi stati europei (Germania, Inghilterra, Spagna).

Egidio Capaccini nacque a Pieve il 24 Novembre 1918 e morì sempre a Pieve il 15 Luglio 1974, dopo una intensa vita dedita allo studio ed al lavoro. Frequentò elementari e medie a Pieve Santo Stefano, poi l'istituto tecnico Industriale a Fermo nelle Marche ed infine si laureò presso l'università di Napoli, facoltà di scienze economiche navali.

Fu uomo di grandi principi morali e sociali. Si impegnò per la sua comunità sin da giovane e fu attivissimo nella prima ricostruzione del Paese di Pieve, distrutto dai tedeschi in ritirata durante la seconda guerra mondiale. Si trasferì ancora giovane in Sud America a cercar fortuna e ritornò a Pieve negli anni '60 realizzando finalmente la sua idea, quella di far nascere nel suo Paese una industria che potesse dare il lavoro che mancava ai giovani.

"Non avrò pace finchè non vedrò sistemate le nuove generazioni per evitare l'emigrazione di giovani volenterosi e intelligenti", parole da lui dette e ripetute più e più volte, dopo aver provato nella sua pelle la nostalgia e il distacco dalla terra natale.

E il suo sogno si è sicuramente avverato, con la sua dinamica creatura, la Tratos spa, che nelle sue varie ramificazioni impiega ormai alcune centinaia di dipendenti, con un trend in continua crescita.

Quest'anno i premiati saranno 4 meritevoli giovani di Pieve, ecco i loro nomi: Greta Romolini e Arianna Pari, promosse all'esame di terza media con il voto di 10/10, mentre per la maturità il premio se lo sono aggiudicato Milena Xuanyi e Giulia Cipriani, diplomate presso l'Istituto Tecnico Commerciale Luca Pacioli di Sansepolcro entrambe con il voto di 98 su 100, il regolamento del premio infatti, nel caso non si verifichi alcun 100/100 prevede che esso venga assegnato allo studente, o agli studenti, con il voto più alto registrato.

La cerimonia si terrà sabato 16 Novembre presso il Teatro Comunale Giovanni Papini di Pieve Santo Stefano alle ore 11 alla presenza del Sindaco Marcelli e della Famiglia Bragagni Capaccini come da consolidata tradizione del premio.