Piero Pelù, cade durante il concerto a Milano. E pubblica le lastre alla testa

È successo durante l'ultimo concerto di Milano, del 25 maggio scorso all'Alcatraz. Mentre si era avvicinato al pubblico per prendersi l'abbraccio dei suoi tanti fan, l'artista toscano è improvvisamente scivolato, ha perso l'equilibrio ed è caduto all'indietro, battendo con violenza la testa e la schiena su uno scalino per l'accesso al palcoscenico. Pelù si era avvicinato alla prima fila, accolto dall’affetto caloroso dei fan, quando è scivolato all’indietro, ma subito dopo si è rialzato e, come sen niente fosse, ha proseguito la sua esibizione. Poi, per tranquillizzare i fan, ha scherzato sui social scrivendo: "Il segno del rock'n'roll" postando la foto della lastra.



Brutta avventura dunque quella capitata al leader dei Litfiba, che stanno portando a compimento il loro ultimo tour. Su Instagram Pelù ha poi postato le foto delle lastre con l'esito dell'incidente. "Il segno del rock'n'roll: la caduta al concerto di Milano mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!".



Il video ha fatto immediatamente il giro dei social. Il concerto milanese, aveva riunito tantissimi fa, dal momento che ‘L’ultimo girone’ è il tour d’addio dei Litfiba, una festa itinerante che celebra la storia della rock band più longeva e che andrà avanti per tutta l’estate. Con grande forza di volontà e coraggio, Pelù, nonostante l’incidente, ha proseguito a cantare e portato a termine il concerto, e questo fatto non ha destato immediatamente particolare preoccupazione tra i suoi fan. Ieri ha poi pubblicato sui suoi profili social il video dell’incidente e le lastre, con un post ironico,come nel suo stile: “Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!”.

