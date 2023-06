“PercorriAMO i nostri territori”: ampliati i percorsi cicloturistici della Rete sentieristica di Civitella

Arezzo, 3 giugno 2023 – Si ampliano i percorsi cicloturistici della Rete sentieristica del Comune di Civitella in Val di Chiana, con due nuovi tracciati. Salgono così da 9 a 11 i percorsi naturalistici per un totale di circa 100 chilometri di percorrenza al fine di incentivare la mobilità lenta, pedonale e ciclabile.

L’intervento ha ottenuto un finanziamento di 25 mila euro attraverso il bando del GAL “Consorzio Appennino Aretino”, misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”.

“Questo progetto, di cui presentiamo i nuovi percorsi – spiega il Sindaco Andrea Tavarnesi – rappresenta una nuova opportunità per i turisti che visitano il nostro territorio e per tutti i cittadini che vorranno riscoprirlo a piedi o in bicicletta. L’obiettivo strategico è promuovere il turismo slow e sostenibile come crescente opportunità per riscoprire il territorio comunale a piedi o sulle due ruote e valorizzarne le eccellenze storiche, culturali ed enogastronomiche”.

Gli 11 percorsi, nell’ambito del progetto “PercorriAMO i nostri territori”, accompagneranno i visitatori alla scoperta delle straordinarie bellezze naturalistiche e paesaggistiche con vedute mozzafiato nelle colline di Civitella. All’inizio di ogni percorso, insieme ad un tavolo con panche, si troverà una bacheca in legno che contiene sia in modo descrittivo che tramite QR code tutte le informazioni sul sentiero, da lì si parte e ad ogni punto di intersezione una freccia indicherà la direzione da seguire e il nome del percorso. I percorsi sono scaricabili anche con wikiloc. Tutto questo è stato possibile grazie all’impegno dell’Associazione Valdichiana Nordic Walking.

Ecco in dettaglio gli itinerari: Anello Civitella-Cornia 13,03 km, con punto di partenza il borgo di Civitella (Percorso Rosa); Anello Civitella-Capocontro-Trove-San Piero 7,09 km, con punto di partenza il borgo di Civitella (Percorso Trove); Anello Cornia-Burrone-Via della Pineta-Bollore 6,58 km, con punto di partenza il borgo di Cornia (Percorso Cornia); Anello Castellare-Poggiali-Ciggiano Val Marina 10,34 km, con punto di partenza il borgo di Oliveto (Percorso Campo alle Rose); Anello Vecchio Acquedotto-San Giovanni-Borgo di Oliveto 8,93 km, con punto di partenza il borgo di Oliveto (Percorso Corbezzoli); Anello Pensatoio-Via dei Lecci-Via del Caggio 6,41 km, con punto di partenza il borgo di Ciggiano (Percorso Poggilunghi); Anello Montelucci-San Martino in Poggio 10,25 km, con punto di partenza Chiesino (Percorso San Martino in Poggio); Anello 6,24 km, con punto di partenza il borgo di Viciomaggio (Percorso Gaenne); Anello 8,9 km; con punto di partenza il borgo di Pieve a Maiano (Percorso Pineta Variante diga La Penna).

A questi si aggiungono i nuovi tracciati: Anello 11,28 km, con punto di partenza Albergo (Percorso Via dei Mercanti); Anello 9,73 km, con punto di partenza il borgo di Ciggiano (Percorso Gargaiolo).