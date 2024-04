Parole liberate Volume 2, i detenuti delle carceri italiane scrivono un testo, destinato a diventare canzone

Arezzo, 8 aprile 2024 – I testi elaborati da persone detenute e le musiche di artisti della scena musicale italiana. È Parole liberate Volume 2, il secondo album nato dal progetto dell'associazione di promozione sociale «Parole Liberate. Oltre il muro del Carcere» ed emanato dal ministero della Giustizia, che ha proposto a detenute e detenuti delle carceri italiane di scrivere un testo, destinato a diventare canzone, grazie al contributo di importanti artisti della scena musicale italiana. In questa edizione sono stati selezionati testi arrivati dalle carceri di Sollicciano (Firenze), Arezzo, Pisa, Perugia, Teramo, Reggio Emilia, Parma e Bari. A rispondere alla chiamata dell'associazione e della casa discografica Baracca & Burattini sono stati: Morgan, Bandabardò, Viadellironia, Andrea Chimenti & Giorgio Baldi, Nuovonormale, Magicaboola Brass Band & Fabrizio Pocci, Max Bianchi, The Mastelottos, Synaesthesia, Flavio Giurato - Featuring Nicola Distaso, Pivio, Marco Machera e Tony Levin, Annie Whitehead, Pase & Alessandra Donati. In concomitanza con la presentazione dell'album, che segue quello uscito nel 2022 che ha vinto il Premio Lunezia ed è arrivato secondo alle Targhe Tenco, alla Camera dei Deputati sono state annunciate anche le date del tour, al via il 9 giugno da La Spezia, dentro e fuori le carceri.