Palio dei Rioni, scatta l’ordinanza per la sicurezza

Arezzo, 14 giugno 2024 – Dopo la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi lo scorso 24 maggio in Prefettura, e dopo il Tavolo Tecnico svoltosi ieri pomerggio presso la locale Questura è stato stabilito che il termine di cessazione delle attività di somministrazione di bevande e di alimenti e di quelle musicali dovrà avvenire questa sera, venerdì 14 giugno, alle ore 1.30, domani sera, sabato 15 giugno, alle ore 2.30 e domenica 16 giugno, a mezzanotte.

Altresì è stato stabilito che nella serata/nottata di sabato 15 giugno 2024 TUTTI GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE O INTRATTENIMENTO ubicati a monte della SR71 DOVRANNO CESSARE OGNI ATTIVITA’ E CHIUDERE AL PUBBLICO L’ESERCIZIO ALLE ORE 02.30, in concomitanza con la chiusura delle attività di intrattenimento rionali.

Nell’ordinanza, che ha lo scopo di ridurre i rischi per l’incolumità ed al contempo contenere i potenziali danni dovuti a comportamenti eccessivi, accentuati della rivalità rionale, nonché dall’uso di alcol; è stato ritenuto necessario adottare i provvedimenti utili ad assicurare una civile ed ordinata convivenza.

Pertanto:

E’ VIETATO

dalle ore 15.00 del 15/06/2024 alle ore 07:00 del 17/06/2024 e, solo in caso di rinvio del Palio, dalle ore 15:00 del giorno 22/06/2024 alle ore 07:00 del 24/06/2024 , a tutti gli esercizi di somministrazione, nonchè ai distributori automatici ubicati a monte della Sr71 di vendere per asporto, bevande di qualsiasi natura, in contenitori di vetro e lattine.

dalle ore 15:00 del 15/06/2024 sino alle ore 7:00 del 17/06/2024 e, solo in caso di rinvio del Palio, dalle ore 15:00 del giorno 22/06/2024 alle ore 07:00 del 24/06/2024, a tutti gli esercizi di somministrazione ubicati a monte della Sr71 di somministrare e agli avventori di consumare bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e lattine sulle aree pubbliche ed aperte al pubblico, comprese le aree di pertinenza soggette ad autorizzazione di occupazione di suolo pubblico

Ai presidenti dei Rioni di somministrare, vendere per asporto o introdurre bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro all’interno dell’area interessata all’evento

dalle ore 00.00 del 15/06/2024 alle ore 02.30 del 17/06/2024, a tutti gli esercizi di somministrazione ubicati a monte della Sr71, nonché ai presidenti dei Rioni per gli eventi di somministrazione da loro organizzati, di somministrare bevande alcoliche con gradazione superiore a 6 gradi (per i cocktails ogni singolo componente dovrà avere gradazione non superiore a 6 gradi).

VIETA ALTRESI'

all'interno di Piazza G.Garibaldi, area di svolgimento del Palio dei Rioni:

a chiunque, l'introduzione nonché l'uso, a qualsiasi scopo, di fumogeni, petardi

qualsiasi artifizio pirotecnico, trombe da stadio ed altri strumenti sonori, aste rigide di qualsiasi taglio ed aste flessibili di lunghezza superiore ad un metro (compresi ombrelli ad eccezione di quelli retrattili privi di punta), passeggini, luci laser od altri oggetti atti ad arrecare molestie e disturbo anche potenziale agli equidi ed alla manifestazione.

Il personale di servizio ai varchi di accesso provvederà a verificare il rispetto della presente ordinanza anche ispezionando borse ed altri accessori.

Al titolare dell'esercizio temporaneo ubicato all'interno di Piazza G.Garibaldi, la vendita e la somministrazione (anche per asporto) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, e la cessione di contenitori in vetro e/o lattine;

l’introduzione all’interno dell’area, di contenitori in vetro e lattine;

il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

l’ingresso in piazza a persone in evidente stato di ubriachezza;

l’accesso in piazza con bottiglie di plastica sigillate;

il posizionarsi in luoghi non individuati come posti assegnati o come idonei allo stazionamento del pubblico;

il posizionarsi nella scarpata sottostante via XXI Luglio 1849, indipendentemente dal possesso del biglietto di ingresso e l'accesso ai pedoni in Via XXI Luglio 1849;

l’accesso alla zona riservata ai cavalli ubicata al Foro Boario a tutti coloro che non siano stati autorizzati dalla Pro Loco mediante dotazione di apposito PASS con foto.