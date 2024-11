Pace e ambiente, incontro con i comitati dei cittadini del parchino di via Emilia e dell’antenna di via Sicilia

Arezzo, 14 novembre 2024 – I comitati dei cittadini del parchino di via Emilia e dell’antenna di via Sicilia organizzano per venerdì 15 novembre alle ore 18 un incontro sui temi della Pace e dell’ Ambiente. L’evento avrà luogo al CAS Fiorentina in via Vecchia San Clemente. Ospiti l’on. Laura Boldrini (Partito Democratico), la senatrice Elena Sironi (M5S) e il consigliere regionale del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli. La dr.ssa Maria Teresa Maurello presidente dei Medici per l’ambiente (ISDE) di Arezzo parlerà dell’elettromagnetismo.

Modera l’incontro Sara Nocciolini.

L’ingresso è libero, la cittadina è invitata.

Rossella Peruzzi (comitato del parchino di via Emilia)