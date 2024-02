Nuovi bagni pubblici nel centro storico di Foiano della Chiana

Arezzo, 22 febbraio 2024 – Sono stati inaugurati i nuovi bagni pubblici realizzati all’interno del centro storico di Foiano della Chiana e situati in Piazza Santa Cecilia.

Quest’opera arriva dopo il lavori fatto dagli uffici comunali nei mesi scorsi che hanno proceduto all’individuazione, tramite procedura aperta pubblica, del fondo più idoneo per caratteristiche e dimensioni fra quelli disponibili.

In pochi mesi sono stati realizzati i lavori che hanno così permesso di dotare il Paese di nuovi, moderni e accessibili servizi igienici pubblici. Oltrechè sicuri, grazie alla telecamera di videosorveglianza recentemente posizionata in piazza S.Cecilia.

Oltre ai bagni per donne e uomini, è stato previsto un bagno per disabili e installato un fasciatoio a parete sia nel bagno delle donne che in quello degli uomini, per rispondere così a tutti i tipi di esigenze.

Nella realizzazione dell’intervento non è stato trascurato l’aspetto estetico, con il dettaglio di alcune piastrelle colorate nelle pareti e nel pavimento che richiamano i colori dei quattro cantieri del Carnevale, la manifestazione principale del Paese in corso proprio in queste settimane.

Si tratta di un’opera realizzata anche grazie al dialogo con le associazioni di categoria, gli operatori commerciali e gli organizzatori delle manifestazioni foianesi, che avevano indicato la presenza di moderni e funzionali servizi igienici all’interno del circuito del centro storico come esigenza importante per fornire un servizio adeguato per i visitatori che frequentano gli eventi foianesi.

Un altro investimento importante per la città dunque, teso ad aumentare l’accoglienza e l’ospitalità per i tanti turisti che stanno riscoprendo Foiano e migliorare i servizi a disposizione della comunità.