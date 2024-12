New logo Icec, call for artist, c’è tempo fino al 30 gennaio

Arezzo, 12 dicembre 2024 – In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, l’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese (ICEC) lancia un open call per dare vita al NUOVO LOGO dell’Istituzione.

“Scopo dell’iniziativa” – spiega la presidente Elisa Canocchi – “è quello di aggiornare e ravvivare l’immagine che l’Istituzione dà di sé stessa, tale da rappresentare la trasformazione che l’Istituzione sta attraversando”.

Questa “chiamata”, quindi, è aperta ad artisti, associazioni, studenti, liberi cittadini che dovranno inviare la propria candidatura e un'idea progettuale, compilando il modulo, entro e non oltre il 30 gennaio 2025. A seguito della selezione, il Consiglio sceglierà il miglior progetto. L’artista/collettivo/libero cittadino selezionato riceverà un premio in prodotti enogastronomici. Tutti coloro che parteciperanno, avranno la possibilità di sviluppare con ICEC futuri progetti artistici nell’anno 2025.

L’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese affonda le sue radici nel passato, nella storia, nella tradizione, con uno sguardo rivolto al futuro. Questa promuove Salute e Ben-Essere, incoraggia e sostiene corretti stili di vita secondo il modello “One Health”. Le iniziative proposte vorrebbero sollecitare riflessioni, stimolare cambiamenti, avere ripercussioni sulla vita quotidiana dei cittadini. L’Istituzione collabora con il Comune di Castiglion Fiorentino e con le Associazioni del territorio per la buona riuscita delle iniziative culturali e si costituisce “luogo” dove fare rete, incontrarsi e dar vita a nuovi progetti per la città e non solo. I temi trattati (cultura educativa del cibo, cultura educativa del corpo, cultura della relazione e del rispetto, etc.) non sono infatti di esclusivo interesse per i castiglionesi bensì hanno un respiro più ampio.

“Chiediamo a coloro che vorranno proporre il proprio progetto, di fare uno sforzo di immaginazione, immergendovi nel contesto in cui ci troviamo. Il logo dovrà essere moderno, essenziale, simbolico e concettuale, facile da comprendere e da percepire” continua Canocchi.

Per contribuire alla call e rendersi parte attiva di questo progetto è necessario compilare il modulo e allegare la documentazione richiesta: formazione (una selezione di lavori precedenti se presenti- non obbligatoria) e idea/bozza da allegare al modulo(in formato PDF). Possono partecipare artisti e collettivi, senza limiti di provenienza ed età. Le candidature vanno inviate entro e non oltre le ore 12 del 30 gennaio 2025. Per partecipare è necessario leggere e sottoscrivere i termini del progetto. Le candidature che non rispetteranno il tema proposto, che non siano compilate interamente nelle parti richieste o che perverranno oltre le ore 12 del 30 gennaio 2025, non saranno prese in considerazione.

“Il Consiglio si riunirà, dopo il 30 gennaio, per poi nominare il progetto vincitore. Tale progetto sarà pubblicato sul profilo social dell’Istituzione e il candidato/collettivo sarà contattato direttamente dall’Istituzione” conclude il presidente dell’ICEC, Elisa Canocchi.