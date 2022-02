Messina, 12 febbraio 2022 - Tragedia in Sicilia. Un conosciuto chef, Alessio Terranova, 37 anni, è morto in un incidente accaduto nella sua Sicilia, nel Messinese. Terranova era originario proprio della provincia di Messina, di Falcone. La sua Bmw ha sbandato nei pressi di un ponte. Nell'incidente è rimasto ferito il passeggero, un uomo di 33 anni, trasferito all'ospedale di Milazzo. Terranova era molto conosciuto ed era reduce da Casa Sanremo.

Aveva cucinato durante il Festival in quella che è una "base" per tanti addetti ai lavori, Casa Sanremo appunto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. Appena una settimana fa, Terranova commentava su Facebook: "Terzo classificato come chef line, porto avanti il nostro paese Falcone nel cuore".

Commosso, su Facebook, il ricordo del sindaco di Falcone, Nino Genovese.