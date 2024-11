Arezzo, 7 novembre 2024 – Migliore Filiera Forestale: ad Ecomondo 2024 premiato il progetto “A.Bi.E.S. - Abete Bianco Edifici Storici” guidato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino.

In occasione di Ecomondo 2024 sono stati premiati i vincitori della sesta edizione del premio organizzato da PEFC Italia e Legambiente per sostenere e rilanciare le buone pratiche di gestione forestale. Per la categoria Migliore Filiera Forestale è stato premiato il progetto “A.BI.E.S. - Abete Bianco Edifici Storici” coordinato dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino e finanziato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi grazie ai fondi del bando “Parchi per il clima” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica”. Il Progetto ha coinvolto anche l’Istituto di Bioscienze e Biorisorse (IBBR) del CNR e il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi Firenze (DAGRI), per la realizzazione di attività di ricerca e Compagnia delle Foreste per le attività di formazione e divulgazione del progetto. Durante il progetto l'Unione dei Comuni

Montani del Casentino ha conseguito la certificazione PEFC sui 5.674 ettari del Complesso regionale Foreste Casentinesi, promuovendo un sistema in grado di garantire la tracciabilità dei prodotti della filiera.

Le attività di ricerca hanno riguardato la caratterizzazione genetica dei popolamenti di abete bianco e la verifica delle potenzialità tecnologiche del legname presente in foresta per usi strutturali, producendo un assortimento sperimentale di tronchi di abete bianco di grandi dimensioni, idonei per interventi di restauro su edifici monumentali. Sempre nell’ambito del progetto sono state svolte attività di formazione delle maestranze forestali, di informazione e divulgazione con l’attivazione di contatti con le imprese del settore delle costruzioni.

“Questo riconoscimento, al nostro ente e ai partner del progetto, è la conferma che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Lo sforzo fatto per la certificazione di tutti i nostri comprensori forestali è importante e porterà un beneificio in termini di garanzia di sostenibilità ambientale ed economica della filiera del legno nel nostro Casentino, a favore dei cittadini, delle istituzioni e delle aziende. Un ringraziamento al settore deleghe regionali e forestazione del nostro ente è doveroso per i risultati che stiamo conseguendo” hanno dichiarato Eleonora Ducci che come assessore con delega alla forestazione nell’Unione dei Comuni ha ritirato il premio, e Federico Lorenzoni presidente dell’Ente.