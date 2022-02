Meteo in Toscana, forti raffiche di vento e torna anche la neve

Firenze, 26 febbraio 2022 - Piogge e nevicate a bassa quota sulle regioni centrali e meridionali e venti forti su buona parte del paese. E la Toscana non fa eccezione, infatti ieri è stato diramato dalla sala operativa della Protezione civile regionale il codice giallo per vento su tutta la Regione ad eccezione delle aeree più a nord ovest. Sul territorio regionale è tornata anche la neve a imbiancare le strade dell'Abetone (Pistoia), ma anche a quote più basse come sul passo della Consuma, in provincia di Firenze. Per la giornata di oggi, 26 febbraio, in Toscana, è previsto cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti sulle zone appenniniche e orientali, dove saranno possibili residue deboli nevicate oltre i 600-700 metri di quota. Venti moderati o forti da nord, nord-est. Mari mossi o molto mossi a largo. Temperature in diminuzione. Queste le previsioni dal sito del Lamma.

Per domani, domenica 27 febbraio, sono previste ancora deboli nevicate sui rilievi appenninici oltre i 400-600 metri di quota e cielo parzialmente nuvoloso nelle zone interne. Ampie schiarite altrove. In serata è previsto tempo sereno. Venti: moderati da nord-est con forti raffiche sull'Appennino e sulle zone centro-meridionali. Venti in attenuazione in serata. Mari: poco mossi sottocosta, mossi o localmente molto mossi al largo.

Il quadro nazionale

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo che prevede a partire dalle prossime ore venti da forti a burrasca sulle province autonome di Trento e Bolzano e su Veneto ed Emilia-Romagna. Oggi sono attesi invece venti forti su Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e temporali, che localmente potranno essere anche molto intensi e accompagnati da fulmini, grandine e forti raffiche di vento, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata.

La neve è invece attesa al di sopra dei 200-400 metri su Marche, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, e al di sopra di 500-700 metri in abbassamento fino a 200-300 metri, su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento a valutato una allerta arancione su Molise e parte dell'Abruzzo.