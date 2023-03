Maxi indagine sul keu. I tempi si allungano, gli indagati chiedono di essere ascoltati

Firenze, 13 marzo 2023 - E’ questione di giorni per i due filoni d’inchiesta paralleli all’inchiesta Keu. Per l’indagine terremoto che ha scosso Santa Croce e la politica regionale, invece, manca ancora un po’ prima che il fascicolo approdi davanti al giudice dell’udienza preliminare. Gli avvocati stanno studiando una mole impressionante di carte. Qualcuno, tra i 28 indagati, compresi gli imprenditori del comparto orafo aretino, ha chiesto di essere sentito dal pubblico ministero Giulio Monferini, diritto che spetta a ogni indagato dopo l’avviso di conclusione delle indagini – recapitato il 24 novembre dell’anno scorso – nella speranza di evitare la richiesta di rinvio a giudizio. Dunque i tempi dell’indagine principale si dilatano, a differenza di quanto sta accadendo per gli altri due fascicoli paralleli agganciati al filone ‘ndrangheta. Giovedì, ad esempio, davanti al giudice compariranno gli imputati del filone legato allo smercio di droga intorno al porto di Livorno. Ad aprile, invece, quelli delle intimidazioni nei cantieri. In questo contesto comparirà Francesco Lerose, la figura "a disposizione della cosca Grande Aracri", che oltre a tenere allacciate le due inchieste, è ritenuto dagli inquirenti lo ’spazzino’ dei rifiuti dei due grossi comparti industriali della nostra regione. Sia le concerie consorziate di Santa...