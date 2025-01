Marciano della Chiana chiude un Natale di eventi: un bilancio positivo tra cultura, comunità e prospettive per il futuro

Arezzo, 5 gennaio 2025 – Si è concluso con un evento dal forte valore simbolico il calendario natalizio di Marciano della Chiana. Il 4 gennaio, il Comune ha celebrato le coppie che hanno raggiunto il traguardo dei 50 e 60 anni di matrimonio, con un pomeriggio scandito dalle note di un concerto di musica lirica. Una celebrazione che ha saputo unire il valore della tradizione con un messaggio di responsabilità sociale, riconoscendo nella solidità delle relazioni familiari un pilastro fondamentale per ogni comunità.

Ma questo evento è stato solo l’ultimo tassello di un mosaico più ampio. Le festività natalizie di Marciano non sono state solo un’occasione di festa, ma anche un progetto culturale e politico mirato a rafforzare il senso di comunità e, al tempo stesso, a rendere il territorio sempre più attrattivo per visitatori e turisti. La Torre di Marciano, monumento simbolo della storia locale, è stata al centro delle iniziative, ospitando concerti, spettacoli e appuntamenti culturali che hanno sottolineato il potenziale di questo spazio come cuore pulsante di un’offerta turistica e culturale strutturata.

Parallelamente, l’Amministrazione ha garantito attenzione a tutto il territorio comunale, coinvolgendo anche le frazioni di Badicorte e Cesa. Ogni piazza e ogni angolo hanno contribuito a costruire un’atmosfera di festa che non si è limitata a un valore estetico, ma che ha puntato a creare occasioni di incontro, partecipazione e inclusione sociale.

“Il bilancio di questo mese di eventi è senza dubbio positivo.” Così il Sindaco Maria De Palma che prosegue “Abbiamo dimostrato che investire nella cultura e nella valorizzazione dei nostri luoghi non è solo un gesto simbolico, ma una strategia concreta per far crescere Marciano della Chiana. Ogni concerto, ogni appuntamento, ogni luce accesa in una piazza ha raccontato una storia, ha creato connessioni e ha attratto persone che forse, senza queste iniziative, non avrebbero mai scoperto il nostro territorio. La Torre è stata un punto di riferimento, ma il nostro impegno è stato diffuso su tutto il territorio comunale, perché ogni angolo di Marciano merita attenzione e valorizzazione. Un ruolo importante l’ha avuto anche il ripristino di Piazza Fanfulla, che con la sua nuova veste ha saputo offrire una cornice ancora più suggestiva agli appuntamenti in programma, rendendo l’impatto visivo dell’intero centro storico più armonioso e accogliente. Tuttavia, questo Natale non rappresenta un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Stiamo già lavorando su nuove idee – conclude De Palma - nuovi eventi e nuovi progetti che prenderanno forma nel 2025, con l’obiettivo di rendere Marciano della Chiana sempre più un polo attrattivo, capace di coniugare la propria identità storica con una proposta turistica moderna ed efficace”.

Il Natale a Marciano della Chiana non è stato solo un momento di celebrazione, ma un’occasione per riflettere sul futuro del territorio e su come cultura, tradizione e innovazione possano intrecciarsi in una strategia a lungo termine. Le basi sono state gettate: il 2025 sarà l’anno per consolidare questa visione e portare Marciano della Chiana sempre più al centro della scena turistica e culturale della Valdichiana.

