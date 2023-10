Malamovida, controlli a Sansepolcro

Arezzo, 6 ottobre 2023 – Maggiori controlli contro la cosiddetta “malamovida” nella città di Sansepolcro. Le attività coordinate delle forze di polizia e della polizia locale saranno, infatti, intensificate con la predisposizione di servizi straordinari per garantire il riposo e la tranquillità di quanti risiedono nei pressi dei locali dove, soprattutto nelle ore notturne, si assiste ad un maggior afflusso di frequentatori.

Le forze impiegate, oltre all’attività di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti, opereranno anche per far rispettare l’ordinanza del sindaco di Sansepolcro che ha stabilito un limite di orario per la somministrazione di bevande alcoliche.

“È nostro obiettivo quello di tutelare il riposo e la salute dei residenti e di prevenire problematiche di ordine pubblico, salvaguardando, al tempo stesso, gli interessi economici delle attività commerciali”, ha dichiarato il Prefetto Maddalena De Luca nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi questa mattina in Prefettura alla presenza del sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti.

Verrà, inoltre, avviata una campagna di informazione nei confronti dei giovani allo scopo di sensibilizzare ed orientare verso comportamenti rispettosi delle regole e del comune senso civico, in modo da poter garantire un divertimento sicuro e privo di pericoli.

“Un incontro molto proficuo quello odierno” dichiara il sindaco Fabrizio Innocenti “che ha permesso di individuare e pianificare le strategie da mettere in atto per alzare il livello di sicurezza nel territorio di Sansepolcro. In attesa che si concretizzino le misure enunciate, ringraziamo il Prefetto per la sensibilità dimostrata e la celerità con cui ha accolto la nostra precisa richiesta in merito.”