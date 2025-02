Arezzo, 26 febbraio 2025 – Lucignano accoglie un nuovo Carabiniere: un presidio rafforzato per la sicurezza del territorio

Roberta Casini ha dato il benvenuto a nome dell’Amministrazione comunale e della comunità lucignanese

Un nuovo volto per la sicurezza a Lucignano: la stazione dei Carabinieri del borgo si arricchisce di una nuova presenza femminile, nell’ambito del rafforzamento dell’organico dell’Arma in provincia di Arezzo. Questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune, il Sindaco Roberta Casini ha accolto ufficialmente la nuova militare, augurandole buon lavoro alla presenza del Comandante della Compagnia Carabinieri di Cortona, Capitano Antonio De Santis e del comandante la Stazione di Lucignano.

L’assegnazione della nuova Carabiniere fa parte di un più ampio piano di potenziamento che ha visto l’arrivo di 32 nuovi militari nella provincia di Arezzo, di cui nove destinati alla Compagnia di Cortona. Il contingente cortonese è caratterizzato da una forte componente femminile, con sette donne su nove, distribuite tra le stazioni di Terontola, Mercatale, Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana e Monte San Savino e, appunto, Lucignano.

Il Sindaco Roberta Casini ha sottolineato l’importanza di questo nuovo innesto per la sicurezza del territorio:

"L’arrivo di un nuovo Carabiniere nella nostra comunità è un segnale concreto dell’attenzione riservata alle esigenze di sicurezza, soprattutto nei piccoli centri come il nostro. Il lavoro quotidiano dell’Arma è fondamentale per la tutela del territorio e della cittadinanza e il rafforzamento del presidio locale è un valore aggiunto per Lucignano. È particolarmente significativo che questa assegnazione rientri in un piano di potenziamento che vede un’ampia presenza femminile, a testimonianza di un’istituzione sempre più inclusiva e attenta alla rappresentanza di genere."

L’assegnazione dei nuovi militari rientra in una strategia di potenziamento del controllo del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori e delle truffe ai danni degli anziani. Questi giovani Carabinieri, che hanno appena completato il loro addestramento presso le Scuole dell’Arma di Velletri, Campobasso, Taranto, Iglesias e Reggio Calabria, rappresentano un importante supporto per le attività di prevenzione e contrasto della criminalità locale.

Con questo nuovo ingresso, la comunità di Lucignano può contare su un ulteriore punto di riferimento per la sicurezza, nell’ottica di un dialogo sempre più stretto tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.