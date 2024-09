Arezzo, 6 settembre 2024 – Lo street artist Maupal celebra Fabrizio Meoni con un murale alle case popolari di via Gaci a Castiglion Fiorentino

La street art come strumento per valorizzare un complesso di edilizia residenziale pubblica. Tra le iniziative per i vent’anni di attività di Arezzo Casa Spa rientra la realizzazione di un murale firmato dall’artista romano di spessore internazionale Maupal (nome d’arte di Mauro Pallotta) in via Enea Gaci a Castiglion Fiorentino. La volontà dell’ente è di lasciare un segno concreto sul territorio per l’importante anniversario, andando a perseguire un innovativo modello di rigenerazione urbana volto ad arricchire le case popolari con opere d’arte a cielo aperto capaci di portare nuovo valore estetico e, allo stesso tempo, di generare un più forte senso di appartenenza tra i residenti. L’opera vedrà la luce con il coordinamento del professor Bruno Ialuna, tra i massimi esperti italiani di arte urbana che ha recentemente diretto i lavori per il grande murales di “Binario10” in ricordo della strage ferroviaria di Viareggio e che ha posto ora la propria esperienza al servizio del territorio aretino.

L’opera di Castiglion Fiorentino è dedicata a Fabrizio Meoni, una delle più amate e più celebri personalità della recente storia locale per le sue imprese sportive a bordo della KTM con cui ha vinto due edizioni della Parigi-Dakar e per i progetti umanitari condotti in Africa che sono stati poi portati avanti dall’omonima onlus. A lavorare sulle case popolari di via Gaci è stato Maupal, noto per le sue creazioni dedicate a Papa Francesco a partire dalla celebre Super Pope, che è stato inserito dalla rinomata rivista newyorkese Artnet nella classifica dei trenta street artist più influenti a livello internazionale, che ha recentemente firmato il murales della nazionale italiana al centro sportivo di Coverciano e che vanta opere in edifici e gallerie di tutto il mondo. Il murales su Meoni, concretizzato in virtù della collaborazione con il Comune di Castiglion Fiorentino e con il coinvolgimento della famiglia dello stesso pilota, verrà inaugurato lunedì 23 settembre in occasione del festival “AC20 - Il futuro dell’abitare” con cui Arezzo Casa proporrà varie iniziative dove verranno approfondite le evoluzioni dei bisogni abitativi e le prossime sfide per affermare il diritto alla casa.

«Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta di Arezzo Casa per il traguardo dei vent’anni di attività - commenta Stefania Franceschini, assessore ai servizi sociali del Comune di Castiglion Fiorentino, - L’opera di street art in via Enea Gaci celebra la figura di un Castiglionese, Fabrizio Meoni, che ha fatto la storia nello sport ma che è anche stato un grande esempio di solidarietà. Inoltre, siamo certi, sarà occasione e spunto per permettere di avviare un percorso di riqualificazione, non solo estetico, ma anche funzionale, di tutto il patrimonio immobiliare destinato all’edilizia popolare».