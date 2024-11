Dai Lions toscani 16mila euro per progetti a favore di donne vittime di violenza

Firenze, 5 novembre 2024 - Un ottimo risultato quello conseguito dai soci dei Lion Club Toscani, che hanno unito le forza per realizzare un'importante e inedita iniziativa solidale. Poco meno di 16.000 gli euro raccolti grazie allo spettacolo "Non sono rosa" di Gaia Nanni - portato in scena mercoledì 16 ottobre sul palco del Teatro Cartiere Carrara di Firenze – che serviranno a contribuire alla ristrutturazione, all’arredamento e all’implementazione dei servizi dedicati ai nuclei mamma-bambino accolti nelle case rifugio di Artemisia Centro Antiviolenza Firenze e per il progetto Kit Lions per Codice Rosa.

“Più di 1.000 gli inviti distribuiti per raccogliere le offerte – commentano gli organizzatori -, grazie al lavoro di tanti soci Lions, persone che con il cuore, anche e soprattutto dietro le quinte, non si sono fermate un attimo per la riuscita dell'evento. La platea è stata letteralmente catturata da Gaia, dalla sua Band e dalle difficili storie di donne forti e coraggiose messe in scena, anche se raccontate con un pizzico di ironia. Gli applausi scroscianti hanno costituito la colonna sonora dello spettacolo. Grazie al supporto di alcuni sostenitori privati come Banca Cambiano, MEDISER Srls, Empoli For Charity, ed altri donatori che hanno preferito rimanere anonimi, sono state coperte gran parte delle spese organizzative dell’evento, consentendo di donare il ricavato netto di una bella ed importante serata anche di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza alle donne e all'infanzia. “