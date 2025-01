Firenze, torna ‘Leggere per non dimenticare’ con Caroli, Mancuso, Cottarelli e Carofiglio

Firenze, 6 ottobre 2021 - Dopo una stagione che ha visto il suo svolgimento quasi interamente on line a causa dell’emergenza covid e del relativo lockdown dovuto alla pandemia da oggi, mercoledì 6 ottobre, torna “Leggere per non dimenticare” con ospiti d’eccezione i cui interventi potranno essere seguiti in presenza, oltre che in streaming.

Prende dunque il via la 27esima stagione con una bella novità: tornano con gli incontri in presenza alla Biblioteca delle Oblate. Si parte con Adriano Prosperi, ‘Un tempo senza storia’, alle ore 17.30. Tra gli ospiti di questa edizione ci saranno anche Flavio Caroli, Vito Mancuso, Guido Tonelli, Gustavo Zagrebelsky, Massimo Zamboni, Luciano Canfora, Giuseppe Culicchia, Sandra Bonsanti, Sabino Cassese, Carlo Cottarelli e Francesco Carofiglio.

Gli incontri, 32 in tutto, si concluderanno a maggio 2022. La rassegna è stata presentata in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore alla cultura Tommaso Sacchi e della curatrice Anna Benedetti.

“Mai come quest’anno - ha sottolineato l’assessore Sacchi - abbiamo bisogno di non dimenticarci di leggere: i libri ci hanno tenuto vivi durante il lockdown, sono stati un modo per sentirci meno soli in una situazione molto difficile. Adesso che è il momento della ripartenza il ritorno di una rassegna consolidata come questa ci farà sentire vicini agli autori e al piacere di leggere”. Il tema degli incontri è il “valore dei libri”: è attraverso i libri infatti che cerchiamo di recuperare una ricchezza della cultura che serva a provocare un cambiamento di rotta, a rimettere in gioco energie, a rileggere la realtà, a rileggersi. Ogni pagina ci sollecita a pensare e ci apre nuovi orizzonti, valorizzando la ricerca culturale come fattore di trasformazione e miglioramento della nostra vita. La cultura è la condizione necessaria per autodeterminare la propria vita e per liberarla a maggior ragione dopo questo periodo di clausura.

La partecipazione è gratuita su prenotazione e gli incontri si svolgeranno nel rispetto di tuttele norme anti Covid. Per informazioni e prenotazioni contattare la biblioteca al numero 0552616523 oppure scrivere a bibliotecadelleoblate@comune. fi.it Per entrare in biblioteca e partecipare agli incontri è necessario presentare il Green Pass e un documento di identità. Sarà possibile anche seguire gli incontri in streaming. Info: www.leggerepernondimenticare. it

Maurizio Costanzo