Lago di Massaciuccoli, bracconieri scoperti grazie a un drone

Massaciuccoli (Lucca), 27 novembre 2024 – Nella lotta contro i bracconieri entrano in campo anche i droni. La scorsa notte due cacciatori di Torre del Lago (Lucca) sono stati colti in flagrante mentre stavano cacciando fuori dagli orari prestabiliti e con mezzi non consentiti nel comprensorio palustre del lago di Massaciuccoli, zona di protezione speciale per le direttive comunitarie in materia ambientale.

L'intervento è stato reso possibile , spiega una nota del Parco San Rossore Migliarino Massaciuccoli, «grazie a un drone che insieme alle nuove tecniche operative consente un miglior impiego di risorse logistiche e di personale con un monitoraggio frequente e minuzioso della situazione: fondamentale soprattutto l'uso di un'imbarcazione mossa da motore elettrico, molto silenziosa, che ha permesso alle guardie di sorprendere i cacciatori prima che potessero disfarsi delle prove». I due bracconieri sono stati denunciati, mentre fucili e cartucce nella loro disponibilità sono stati sequestrati.