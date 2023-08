Ladri in azione a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 30 agosto 2023 – In queste ultime settimane stiamo assistendo una serie di furti ai danni di diverse famiglie castiglionesi.

In particolare sono state prese di mira le abitazioni di alcune frazioni come Montecchio, Castroncello e Manciano.

Le forze dell'ordine sono sulle tracce di questi malviventi, probabilmente con dei collegamenti tra di loro, che si accontentano di trafugare qualunque oggetto utile o prezioso.

“L’amministrazione comunale è vicina alle vittime di questi odiosi e deprecabili atti criminosi che ledono la libertà e la tranquillità delle famiglie castiglionesi creando comprensibilmente allarme e preoccupazione. Predisposta l’intensificazione del controllo del territorio in orario serale e notturno invitiamo la popolazione a chiamare immediatamente al minimo rumore sospetto il 112 ogni informazione può risultare utile alle indagini e a prevenire i furti” dichiara l’assessore alla Sicurezza, Chiara Cappelletti.

ADOTTA ACCORGIMENTI IDONEI A PREVENIRE E DISINTENCIVARE EVENTUALI FURTI:

1. Metti fonti luminose, anche auto-alimentate, negli angoli bui dei giardini o in modo che proiettino eventuali ombre sulla casa. Tenere le luci esterne della casa accese.

Installa luci con timer in casa e riponi i bastoni o altri oggetti che potrebbero essere utilizzati dai malviventi.

2. Chiudi sempre la porta di casa e, se presente, attiva il sistema di allarme ogni volta che esci, anche se solo per poco tempo. Se abiti in condominio ricordati di chiudere sempre il portone d’accesso al palazzo. E’ possibile collegare gratuitamente i sistemi antifurto con le Forze dell’Ordine contattando la stazione dei Carabinieri.

3. Non lasciare mai le chiavi di casa all’esterno dell’abitazione o in luoghi facilmente accessibili (ad esempio sotto lo zerbino o nel portaombrelli o sotto i vasi da fiore). In caso di necessità consegna le chiavi di casa solo a persone di fiducia.

4. Svuota quotidianamente la cassetta della posta. Quando ti assenti per più giorni, chiedi ad una persona di fiducia di farlo al posto tuo.

5. Collabora con i vicini per compiere una sorveglianza reciproca, segnala sempre presenze sospette, magari annotando un numero di targa di un’auto, il colore, il modello; ma fai sempre riferimento alle Forze dell’Ordine perché per gli inquirenti questo può rappresentare un valido aiuto.

6. Chiudi l’auto anche se ti allontani di pochi metri e per breve tempo e non lasciare all’interno le chiavi di casa e/o oggetti di valore.

7. Non mettere informazioni troppo personali sui social network (es. Facebook). Non scrivere le tue assenze per ferie.