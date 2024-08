La staffetta Lions per la Pace iniziata lo scorso 5 luglio è passata anche da Castiglion Fiorentino

Arezzo, 9 agosto 2024 – “Dalle tre cime di Lavaredo fino a Roma passando da Castiglion Fiorentino. La staffetta Lions per la Pace iniziata lo scorso 5 luglio è passata anche dalla nostra Città e il messaggio di pace e solidarietà è stato volentieri sottoscritto anche da me”.

Sottoscritta dal sindaco Mario Agnelli la pergamena della Staffetta della Pace, organizzata dai i Lions d’Italia.

Si tratta di una marcia in quarantatré tappe, partita dalle Dolomiti, dalle Tre Cime di Lavaredo, per arrivare a Roma percorrendo la via Romea-Germanica, attraversando cinque regioni e coinvolgendo i club Lions, rappresentanti della società civile, istituzioni, comunità educative, esperti, volontari, gruppi di cammino e di mountain bike.

E l’altro ieri un pezzettino di questo lungo cammino si è svolto anche in terra castiglionese con l’arrivo in piazza del comune dove il sindaco Mario Agnelli e Devis Milighetti, presidente della via Romea-Germanica, hanno sottoscritto la “pergamena partecipativa del cammino” che verrà consegnata a Papa Francesco in Vaticano, nella quale viene proposto di indire una giornata scolastica della cultura della pace e una giornata di “Festa per la pace” a cui far aderire le scuole di tutti i Comuni attraversati.

Mercoledì pomeriggio hanno partecipato alla marcia Francesco Cottini, Governatore distretto 108 LA della Toscana, Luciano Micheli, socio " Lions Club Arezzo Mecenate " e presidente CAI Arezzo, Officer distrettuale per il coordinamento della staffetta per la pace Micheli è anche l'Officer del distretto 108 LA per il coordinamento della staffetta, Pierangelo Casini, socio "Lions Club Arezzo Chimera" e socio CAI Arezzo, oltre ai rappresentanti dei rioni castiglionesi, Gabriele Giommetti, presidente dell’Avis Castiglion fiorentino. A coordinare l’iniziativa castiglionese, la consigliera Beatrice Berti.