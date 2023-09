La Italfimet vola a Hong Kong per il Jewellery & Gem World

Arezzo, 18 settembre 2023 – Direzione Hong Kong per la Italfimet. L’azienda savinese, specializzata nella produzione di impianti e processi galvanici, farà tappa nella città-stato asiatica da mercoledì 20 a domenica 24 settembre per partecipare a una delle più importanti fiere orafe del panorama internazionale: il Jewellery & Gem World 2023. Questo evento torna a distanza di quattro anni dopo il lungo periodo di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria e configurerà un’occasione di incontro per migliaia di operatori del comparto provenienti da ogni continente. In questo contesto d’eccezione sarà presente anche la Italfimet che avrà a disposizione un proprio spazio dove illustrare le principali novità relative ai processi galvanici e ai trattamenti chimici per i gioielli sviluppate direttamente all’interno dello stabilimento di Monte San Savino.

Il Jewellery & Gem World 2023 sarà un’occasione soprattutto per presentare agli operatori del Sud Est Asiatico i più recenti investimenti attuati dall’azienda che, nata nel 1992, è oggi un punto di riferimento internazionale per processi e prodotti per i trattamenti galvanici per ogni accessorio in metallo. Le due divisioni storiche della chimica e dell’impiantistica, infatti, sono state affiancate dalla recente nascita della divisione elettronica che ha completato l’attività della Italfimet per rispondere alle diverse esigenze emerse dalle aziende impegnate nella lavorazione degli accessori nei settori di moda e oro. Un particolare focus a Hong Kong sarà orientato, in quest’ottica, verso le ultime frontiere in ambito dell’elettroformatura, dell’affinazione e del recupero dei metalli, con una sempre più marcata attenzione sulle tematiche relative a ecosostenibilità, tutela del consumatore e sicurezza in linea con le normative. «Ritorniamo alla fiera di Hong Kong a distanza di quattro anni - commenta Diego Liberatori, responsabile dell’ufficio tecnico e commerciale estero, - e, intorno a questo ritorno, riponiamo particolari aspettative perché avremo modo di confrontarci con operatori di un mercato vasto e eterogeneo come quello del Sud Est Asiatico a cui presenteremo le tante novità sviluppate dalla nostra azienda per consolidare e rafforzare la rete commerciale. Le nostre tre divisioni permettono oggi di curare ogni fase del progetto galvanico attraverso soluzioni, prodotti e processi di diretta ideazione dei nostri laboratori in ambito chimico, impiantistico e elettronico».