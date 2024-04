La concessionaria Yamaha di Arezzo compie un anno, nuove assunzioni

Arezzo, 12 aprile 2024 – Occupazione, sviluppo e servizi rivolti al territorio. International Motors cresce ancora e consolida la propria presenza su Arezzo cercando nuove figure professionali da inserire all’interno del proprio organico. Il gruppo con esperienza pluriennale nei marchi premium e non solo si appresta a festeggiare il compleanno della concessionaria Yamaha di via E. Rossi 21 e, per l’occasione, annuncia sei nuove assunzioni. Dai meccanici ai venditori, passando per gli addetti all’accettazione, queste le figure richieste per ampliare l’organico del centro vendita e assistenza che sabato 13 aprile, dalle 11 alle 19, festeggerà il primo anno di attività con una giornata densa di appuntamenti, durante la quale sarà possibile prenotarsi per una serie di test ride delle ultime novità di casa Yamaha, ed approfittare di uno speciale sconto del 15% sull’abbigliamento e gli accessori ufficiali. Un Dj live e deliziosi finger food e snack preparati sul momento allieteranno infine una giornata di divertimento e passione per le due ruote.

Per prenotare il test ride è necessario contattare il numero 3272979154, mentre chi è interessato ad inviare la propria candidatura per lavorare all’interno della concessionaria può mandare il proprio curriculum all’indirizzo [email protected]

“Siamo molto contenti dei risultati ottenuti in questo anno - spiega Marco Della Rocca, Amministratore Delegato di International Motors. – Siamo riusciti a creare una comunità di appassionati del mondo delle due ruote e vogliamo continuare ad investire, anche attraverso l’ampliamento dell’organico e l’offerta di una vasta gamma di servizi sempre più personalizzati e attenti all’esigenza di ogni cliente”.