Jovanotti torna in bici: in sella alla sua due ruote con la maglia della Nazionale olimpica

Cortona (Arezzo), 1 agosto 2024 – Lo aveva detto e così è stato. L'annuncio, domenica scorsa, lo aveva dato direttamente dal palco della sua Camucia al Cautha Summer Fest di Cortona (Arezzo): «Sto pensando di tornare in bici, prima o poi...». E infatti eccolo il video postato ieri mattina all'alba, con le prime luci che illuminano la città etrusca, in Valdichiana. Jovanotti pedala, torna a pedalare, e intanto si riprende per un video per Tik Tok. Succede un anno e quindici giorni dopo quell'incidente in bici a Santo Domingo che lo ha tenuto lontano dal palco (così come dalla sua amata due ruote).

Il regalo dell'amico Daniele Bennati

"Il mio amico Daniele Bennati, Ct della Nazionale di ciclismo, mi ha regalato un completo ufficiale e io l'ho preso come un invito a rompere gli indugi e ripartire”, ha scritto Lorenzo, vestito con il completino ufficiale degli Azzurri, ringraziando il Commissario Tecnico impegnato a Parigi che tra l'altro è anche un suo "vicino di casa" visto che Bennati abita nella vicina Castiglion Fiorentino, sempre in provincia di Arezzo.