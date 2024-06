Inner Wheel Firenze Medicea: impegno per la cultura e i bisognosi del nostro territorio

Firenze, 29 giugno 2024 – Gli aspetti più coinvolgenti che accomunano le socie dei tre Inner Wheel Club di Firenze sono la spontaneità e quel senso di condivisione che le vede unite non soltanto durante le occasioni sociali, ma soprattutto quando si tratta di intervenire in maniera attiva sul nostro territorio, per risolvere le problematiche che lo affliggono; si tratti di questioni legate alla cultura oppure al sociale. Ieri sera, nel giardino delle Serre Torrigiani, a riunirsi sono state le socie dell’Inner Wheel Firenze Medicea, che hanno scelto di riconfermare per il secondo anno di seguito la presidente Giulia Ciari Zardo. “Se la nostra annata è stata ricca di service e di belle occasioni condivise – è stato il discorso della Presidente – il merito è di tutte le socie che mi hanno intensamente aiutato a renderlo possibile. Penso ai quei momenti indimenticabili come la festa a Riccione in occasione del centenario della nostra Associazione, resa unica dalla sfilata degli sfavillanti modelli della nostra Pola Cecchi, indossati dalle diverse socie del Distretto 209. Penso anche al recentissimo restauro del monumento funebre di Vincenzo Peruzzi, portato a compimento grazie all’intensa collaborazione con l’Opera di Santa Croce, per cui nel corso degli anni abbiamo sostenuto diversi interventi di conservazione del patrimonio artistico. E penso anche alle molte occasioni di gioco e interazione sociale organizzati a casa della socia Rita Graziani e la presentazione del libro di poesie di Eleonora Falchi, organizzata da Clara Falchi. In ultimo, mi piace ricordare il nostro service ricorrente alle Suore della Fraternità della Visitazione di Pian di Scò, e quello dedicato alla ricerca scientifica nel campo della diagnosi precoce di gravissime malattie rare pediatriche.” In pieno spirito di collaborazione, a settembre il Firenze Medicea perfezionerà anche il service destinato ad un’allieva meritevole del Conservatorio Cherubini di Firenze, promosso dalla presidente dell’Inner Wheel Firenze Iris Edy Cardini, presente tra l’altro alla serata di ieri insieme alla presidente del Rotary Firenze Est Sandra Manetti e al presidente del Rotary Firenze Amerigo Vespucci Alessandro Failla. Caterina Ceccuti