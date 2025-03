Arezzo, 18 marzo 2025 – In provincia di Arezzo oltre 1,1 milioni di euro per realizzare parcheggi

La Regione ha finanziato la realizzazione di parcheggi stanziando a questo scopo 26,4 milioni di euro destinati a 23 Comuni toscani risultati vincitori dell’apposito bando.

In provincia di Arezzo i fondi vanno a Cortona e a Lucignano ai quali vanno complessivamente 1.125.000 euro.

“Con i fondi a loro disposizione realizzeranno – affermano il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli - opere attese dai cittadini e capaci di decongestionare la mobilità nei centri urbani, di agevolare l’intermodalità tra gomma e ferro e di realizzare opere di riqualificazione urbana. Questi ingenti finanziamenti vanno a sommarsi ai circa 18 milioni di euro che abbiamo erogato nel 2024, destinandoli a 21 Comuni toscani che hanno così potuto iniziare i lavori per realizzare i loro progetti”.

Al Comune di Cortona vanno 595.000 euro che finanzieranno i lavori di realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico da 187 posti auto nella frazione di Terontola.

A quello di Lucignano sono destinati 530.000 euro che serviranno per realizzare un parcheggio pubblico da 52 posti auto a Porta Murata e Bosco Inglese, in via di Circonvallazione.