Arezzo, 25 ottobre 2024 – Il Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini incontra il Sottosegretario all’Interno On Prisco. Il Sindaco Silvia Chiassai Martini è stata ricevuta dal Sottosegretario all’Interno On Prisco al quale ha esposto le necessità del territorio. “Proficuo confronto su le priorità della nostra città, per un maggiore presidio di tutto il Valdarno e su nuove sedi per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco” Il Sindaco afferma inoltre: “Abbiamo affrontato la questione del depotenziamento del Commissariato di Polizia di Montevarchi che si è generato negli ultimi decenni, nonostante ogni giorno le donne e gli uomini in divisa siano impegnati con professionalità in un territorio complesso. Inoltre, abbiamo parlato della necessità di nuove sedi, sia per la Polizia di Stato che per i VVF a cui stiamo lavorando da alcuni mesi, per cercare di garantire strutture più funzionali. Ringrazio per il proficuo colloquio il Sottosegretario, che ha dimostrato interesse concreto verso le necessità del Valdarno, una vallata che ha ricevuto finalmente l’attenzione che richiedevamo da anni”