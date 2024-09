Il Mumec il museo dei mezzi di comunicazione di via Ricasoli svela l’offerta didattica

Arezzo, 3 settembre 2024 – Appuntamento al Mumec il museo dei mezzi di comunicazione di via Ricasoli ad Arezzo sabato 7 settembre 2024, quando si svolgerà l’open day per dirigenti scolastici, docenti coordinatori, insegnanti ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado con ingresso libero dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 per conoscere da vicino, con la guida dei nostri operatori, tutte le attività educative che offre il Museo aretino con DIDA MUMEC per il nuovo anno scolastico.

Il MUMEC - Museo dei Mezzi di Comunicazione ha, dal dicembre 2005, sede nello storico Palazzo Comunale di Arezzo, in pieno centro. Accedendo da Via Ricasoli n° 22, ci troviamo di fronte ad un viaggio, in 500 mq e 2000 oggetti esposti, nella storia delle telecomunicazioni: il precinema, il cinema, la riproduzione dei suoni, la telegrafia, la scrittura, il calcolo sino ad arrivare alle moderne tecnologie. Particolarmente curato è l’aspetto della didattica con laboratori per esperienze dirette per andare a far toccar con mano al visitatore oggetti storici osservati durante la visita e farlo immergere totalmente nell’esperienza museale. La mission del MUMEC Museo dei Mezzi di Comunicazione è quella di conservare e proporre alle generazioni future la storia di tutto ciò che quotidianamente viene usato senza consapevolezza Il Museo si pone l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto degli oggetti e della memoria del passato Nato per rivolgersi ai giovani, infatti, il Museo vede un’impronta prettamente didattica con studio apposito di percorsi e attività a supporto della mission adottata. Le attività didattiche, rinnovate ogni anno, presentano un ricco programma per scuole di ogni ordine e grado. La sensibilizzazione al valore museale inizia infatti dalla scuola dell’infanzia con percorsi improntati sull’IMPARARE DIVERTENDOSI e ancora, per la scuola primaria, sulla CURIOSITÀ I piccoli visitatori, affiancati dagli esperti operatori museali, sono così condotti all’interno dell’esposizione ad avvicinarsi agli antichi manufatti sottoforma di racconto di storie o curiosi aneddoti del passato; passo successivo vedrà i visitatori attivi all’interno di Laboratori Didattici con la ricostruzione degli oggetti osservati prima in esposizione. L’oggetto ricostruito da ogni alunno sarà poi portato a casa come “ricordo materiale” della loro visita alla struttura museale. Per i più piccoli si parlerà, ad esempio, della storia dei cartoni animati; per le elementari i laboratori saranno incentrati sulla comunicazione, il telefono, il cinema; per le medie si parlerà di grandi scienziati e grandi inventori e così via entrando sempre più nello specifico e nel vivo della Storia della Comunicazione. Alle visite guidate è riservata la visione, nell’auditorium interno al Museo, di un filmato di ultima generazione sul personaggio di Galileo Galilei e sulle sue scoperte scientifiche: una proiezione olografica tridimensionale ad immersione - 3D senza l’ausilio degli occhialini stereoscopici; una grande novità in anteprima esclusiva nel Museo. Su richiesta, sono disponibili anche altri filmati su DVD di carattere storico-scientifico. Nuovi percorsi sono stati inoltre creati per gruppi di famiglie, associazioni e persone con disabilità con l’idea di creare una facilità di accesso totale avvicinandosi sempre più all’obiettivo di un “MUMEC PER TUTTI”!