Arezzo, 28 settembre 2024 – Il Gruppo Sbandieratori di Sansepolcro torna dalla Cina: un successo internazionale di cultura e tradizione

Gli Sbandieratori di Sansepolcro sono rientrati entusiasti dalla loro straordinaria esperienza in Cina, dove hanno rappresentato l’Italia e la tradizione della Valtiberina in una serie di esibizioni spettacolari. La trasferta, che si è svolta in occasione di un importante festival culturale, ha visto i nostri sbandieratori portare le storiche coreografie, i colori delle bandiere e la maestria del tamburo e della chiarina in una delle nazioni più popolose del mondo.

Durante la loro permanenza, il gruppo ha tenuto diverse esibizioni che hanno affascinato il pubblico locale, conquistando con eleganza e precisione i presenti. In un viaggio che ha permesso ai nostri Sbandieratori di esibirsi in contesti prestigiosi, promuovendo l’eredità storica e culturale di Sansepolcro a livello internazionale.

«È stato un viaggio indimenticabile – ha raccontato il presidente Giuseppe Del Barna - Portare le nostre tradizioni in un paese così diverso e vedere l’apprezzamento delle nostre performance è stata una grandissima soddisfazione. Questa esperienza ha rafforzato in noi l'orgoglio di essere ambasciatori della nostra città e delle nostre tradizioni.»

L’esperienza cinese si inserisce nel ricco calendario di eventi internazionali a cui gli Sbandieratori di Sansepolcro partecipano da anni, dimostrando ancora una volta come l'arte del maneggio della bandiera possa diventare un ponte culturale tra popoli. Il gruppo rientra così a Sansepolcro con il cuore pieno di ricordi e con la consapevolezza di aver scritto un'altra pagina importante nella storia della bandiera e della città.

Il Comune di Sansepolcro e tutta la comunità sono orgogliosi di questo grande successo e attendono con entusiasmo di vedere il gruppo nuovamente all’opera nelle manifestazioni locali, con la consapevolezza di avere dei veri ambasciatori di cultura e tradizione a livello internazionale.