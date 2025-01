Il cantanutore Incenzo ospite a Punto Radio Cascina

Cascina, 21 gennaio 2025 – Domani alle 14 in diretta sulle frequenze (91.1 e 91.6 fm) dell'emittente pisana e sulla pagina Facebook sarà ospite Vincenzo Incenzo, con il suo nuovo singolo “Come nessuna al mondo". Cantautore, autore per i più grandi artisti italiani, scrittore di opere teatrali, saggi e regista, Incenzo parlerà anche del suo ultimo album “#Pace”, disponibile in digitale e in formato cd. "Come nessuna al mondo" è un’avvolgente ballad che nell’intimità del video, con regia di Max Minoia e ambientato presso i Mob Studios di Roma (https://www.youtube.com/watch?v=vHHLkIwww5k), racconta tutto l’irrinunciabile dell’animo femminile. La canzone è l’omaggio sussurrato e potente a ogni donna, che dice il cantautore, "è un miracolo, è come nessuna al mondo e nello sguardo di ognuna ci sono tutti i libri mai letti, gli orari delle maree, i matrimoni delle nuvole, la musica del mondo: in ogni donna, anche semplicemente incrociata all'angolo di una strada e poi perduta nel traffico io leggo lo stesso coraggio: quello di spingersi nel fuoco, ogni giorno, con una rosa in mano".

Prodotto da Jurij Ricotti e suonata in collaborazione con due Latin Grammy Award, Alfredo Paixao al basso e Daniele Bonaviri alle chitarre, il brano si scioglie in armonie suggestive e profonde, eleggendo la chitarra a protagonista. Le canzoni di Vincenzo Incenzo sono state cantate da Renato Zero, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Laura Pausini, Sergio Endrigo, Massimo Ranieri, Pfm, Michele Zarrillo, Franco Califano, Ornella Vanoni, Patty Pravo, Ron, Albano, Tosca, Amanda Miguel, Ana Gabriel, Mijares e tanti altri. Come autore ha portato 11 brani al Festival di Sanremo e vanta una collaborazione autoriale con Papa Francesco per il brano “La Madre”, cantato da Mijares. Per il Teatro ha scritto "Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo" su musiche di Gerard Presgurvic e "Dracula Opera Rock" su musiche della Pfm entrambi prodotti da David Zard e tanti altri musical. Ha vinto tre volte il Premio Lunezia, il Premio Siae autori, il Premio Nazionale Liolà, la Medaglia d’Argento della Camera dei Deputati, il Premio Internazionale Antonio De Curtis, il Premio Internazionale di Poesia Alfonso Gatto, il Premio Internazionale Giffoni Film Festival e il Premio Roma Videoclip.