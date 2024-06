Il 6 luglio la 15° edizione di "Shopping sotto le stelle"

Arezzo, 27 giugno 2024 – Acquisti, musica, divertimento e cene all’aperto sotto un luminoso cielo d’estate. Sabato 6 luglio, in occasione del primo giorno di saldi estivi, torna ad Arezzo la magia di "Shopping Sotto le Stelle" l’evento dello shopping giunto alla quindicesima edizione grazie all’organizzazione di Confcommercio delle province di Firenze-Arezzo, il patrocinio del Comune di Arezzo e il contributo di Banca Popolare di Cortona

Con oltre 300 attività coinvolte, il centro storico si trasformerà in un grande festival all'aperto con negozi aperti fino a mezzanotte, aperitivi, dj set, musica dal vivo, balli di gruppo, intrattenimento e cene sotto le stelle. I dettagli della serata sono stati presentati oggi (giovedì 27 giugno) durante la conferenza stampa organizzata nell’iconica Casa Museo di Ivan Bruschi, in Corso Italia n°14

"L'evento 'Shopping sotto le stelle' si riconferma come uno dei momenti clou dell'estate aretina - dichiara Simone Chierici, assessore alle attività produttive del Comune di Arezzo - Le numerose attività organizzate da Confcommercio hanno il merito di attrarre migliaia di visitatori che rappresentano una boccata d'aria fresca per i commercianti locali, in particolare durante il periodo dei saldi estivi, e per i locali di ristorazione della città. Il connubio con l’arte e la cultura, grazie alla collaborazione di Casa Bruschi, è sempre una scelta vincente".

"Quest'anno i saldi estivi partiranno in contemporanea il primo sabato di luglio, sia in Toscana sia nelle regioni limitrofe – commenta Catiuscia Fei, direttore aggiunto di Confcommercio Firenze-Arezzo – dureranno come al solito sessanta giorni, ma le prime due settimane sono quelle decisive per le vendite. Con il format di Shopping sotto le stelle, che combina lo shopping all’intrattenimento, vogliamo dare uno sprint particolare alla partenza, creando un clima di festa che farà salire la fiducia e la voglia di fare acquisti. Sulle previsioni di spesa vogliamo essere cauti, considerando anche il fattore meteorologico che spesso incide sugli acquisti, ma tra gli operatori c’è ottimismo”.

"Da anni, la nostra banca supporta Confcommercio, soprattutto in occasione di eventi come 'Shopping Sotto le Stelle' che fondono l'attività commerciale con l'intrattenimento. Questa sinergia non solo crea socialità, ma attira anche numerose persone in città, raggiungendo l'obiettivo principale dell'evento: portare i clienti all'interno dei negozi" ha dichiarato Luca Scassellati della Banca Popolare di Cortona.

Il programma di “Shopping Sotto le Stelle” avrà inizio dalle 20:00 in poi, con le strade e le piazze del centro storico animate da una serie di eventi coinvolgenti: in piazza Sant'Agostino, alle 22:00, la "Notte dei Colori" vedrà il lancio di oltre 2000 palloncini a tempo di musica, grazie al contributo di Conad e Tserve. Non mancherà il celebre Enzo Scartoni con il suo Music Show, che intratterrà grandi e piccini con una selezione musicale coinvolgente.

Piazza San Jacopo invece ospiterà la "Fiesta Latina" di Salsa Na Mà: dalle 20:00 alle 24:00, spettacoli di ballo e saggi degli allievi della scuola animeranno la serata con ritmi sensuali e travolgenti. In via Roma, davanti ai Portici, la Dream Dance offrirà balli di gruppo e spettacoli danzanti per tutte le età.

Via Crispi e via Roma saranno chiuse al traffico per accogliere le "cene sotto le stelle" organizzate dai ristoratori locali. I tavolini all'aperto creeranno un'atmosfera unica per una serata di gusto e relax sotto il cielo di Arezzo.

La novità di quest’anno è la collaborazione tra Confcommercio e Casa Museo Iva Bruschi, insieme per promuovere arte e cultura con il traino dello shopping: chi farà acquisti nei negozi del centro nella serata del 6 luglio, entro il 21 luglio potrà presentare lo scontrino alla Casa Museo Ivan Bruschi in Corso Italia per visitare al costo speciale di 1 euro la mostra “La libera maniera. Arte astratta e informale nelle collezioni Intesa Sanpaolo”. Aretini e turisti potranno così godersi una selezione ragionata di trentaquattro opere che esemplificano la diversificata e multiforme esperienza artistica portata avanti in Italia a cavallo tra le due guerre. Pittura, scultura e altre declinazioni artistiche polimateriche, da Lucio Fontana ad Alberto Burri passando per Corrado Cagli, Emilio Vedova, Gillo Dorfles, Bruno Munari e molti altri interpreti di una “libertà di maniera”, appunto, che suona come un omaggio a Giorgio Vasari nell’anno delle sue celebrazioni.