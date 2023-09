I pensionati volontari speciali per la natura

Arezzo, 20 settembre 2023 – Sindacato pensionati Cgil e Parco nazionale delle foreste casentinesi insieme, con il patrocinio del Comune di Pratovecchio Stia, per discutere il contributo dei pensionati al parco. Il convegno, “In pensione con il parco” si terrà venerdì 22 settembre, con inizio alle ore 10, nel castello del Palagio di Stia.

Interverranno Luca Santini, Presidente del Parco; Andrea Gambassini, vice presidente della cooperativa In Quiete; Giancarlo Gambineri e Alessio Gramolati, segretari provinciale e regionale dello Spi Cgil. Con loro i rappresentanti dello Spi di Forlì Cesena in occasione della raccolta di fondi per i comuni della Romagna colpiti dall’alluvione. Alle 13 ci sarà un pranzo nell’area feste di Papiano.