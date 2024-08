Guida sotto effetto sostanze stupefacenti, due patenti ritirate

Versilia, 26 agosto 2024

Due patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza sulle strade della Versilia grazie anche al laboratorio mobile utilizzato direttamente sul campo dai militari dell’Arma. È l’esito dell’operazione condotta domenica notte dai Carabinieri della compagnia di Viareggio con particolare attenzione alle zone balneari e ai luoghi di aggregazione giovanile con l’obiettivo di prevenire furti e scippi, e garantire sicurezza e ordine pubblico, in particolare la sicurezza stradale. Il servizio rientra nell’ambito del “Piano nazionale sicurezza stradale 2030”, progetto voluto dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti e denominato che punta a garantire una maggiore sicurezza sulle arterie stradali di tutta Italia, individuando chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Per questo motivo i controlli sono stati effettuati con l’ausilio del laboratorio mobile “Forensic Lab”, gestito da personale medico specializzato e analisti. Il laboratorio è dotato della strumentazione tecnica di ultima generazione per le analisi di conferma forense ed è capace anche di verificare l’assunzione di ogni tipo di sostanza stupefacente. Il dispositivo ha visto la partecipazione di 7 pattuglie e di 15 militari e nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a controllo oltre 60 veicoli, tra i quali sono state selezionate 44 persone per il laboratorio, di cui 2 risultate positive al drug test, con ritiro immediato delle patenti di guida e la denuncia per avere guidato in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti. La campagna di prevenzione continuerà anche nei prossimi mesi.