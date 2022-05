Gubbio, violento scontro fra auto e moto: centauro ricoverato in gravi condizioni

Gubbio (Perugia), 19 maggio 2022 - Un grave incidente stradale è avvenuto questa sera a Gubbio. Un'auto e una moto si sono scontrate ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

Subito sono stati chiamati i soccorsi, e la squadra del Distrettro Gubbio è intervenuta sul posto. L'incidente è avvenuto alle 19,45. L'autovettura e la moto si sono scontrate sulla strada SP 298 tra Scritto e Mengara nel Comune di Gubbio. La conducente dell'autovettura è stata trasportata all'ospedale in codice giallo.

Il conducente della moto invece è stato portato in ospedale in codice rosso. Al momento dell'arrivo dei sanitari del 118 non era cosciente. Sul posto anche i Carabinieri per risalire alla dinamica esatta dell'incidente.