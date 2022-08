Hai mai fatto glamping? Il campeggio di lusso e i dodici luoghi top in Toscana

Firenze, 9 agosto 2022 – Su Booking sono 151 le strutture in Toscana dove andare a fare 'glamping', ovvero campeggio di lusso. Un modo per rilassarsi, uscire dalla routine per stare in mezzo alla natura, ma senza rinunciare alle comodità.

La Toscana è stata una delle prime a puntare sul glamping, parola nata dalla fusione di glamour e camping . Bubble room per guardare le stelle dal letto, alloggi sugli alberi, yurta in mezzo alla natura con jacuzzi o alloggi che riproducono scuolabus vintage. Sono tante le possibilità per ritrovare ritmo, tempo, armonia in quelle che sono vere e proprie suite. Abbiamo selezionato alcune strutture glamping della Toscana. Ecco dove si trovano.

Ammirare le stelle di notte, in mezzo ad alberi con liane e con vista spettacolare sulla vetta della Pania di Corfino. E' la soluzione che offre Ursa Major Bubble, il primo villaggio bubble in Italia, dove si alloggia in una bolla trasparente ma con tutti i comfort.

Sulla Volterrana, a due passi da Firenze, c'è una casa sull'albero, immersa tra pini silvestri e olivi sempre verdi. E' un vero e proprio mini appartamento, perfetta residenza d’artista a quattro metri da terra. Lo spazio è adatto sia per vivere e lavorare vicino al centro storico di Firenze che per passare una vacanza. Offre una camera da letto matrimoniale, una piccola cucina, un bagno con doccia e una terrazza affacciata sul paesaggio toscano. Fanno parte del complesso anche la casa del cinema, con una collezione di poster cinematografici, e la casa dei balocchi, che deve il suo nome alla collezione di cucine giocattolo.

Un cielo stellato, una yurta con una vasca alimentata a legna, dove fare un bel bagno relax tra accappatoi soffici. Una “sistemazione bucolica di classe”, come si legge sul sito della struttura, presente anche su Airbnb, adatta per un soggiorno romantico in mezzo alla natura per provare l'esperienza di vivere nella tipica tenda mongola.

Hexagon è, come dice il nome, una struttura esagonale, in parte in legno, in parte in telo cristal, dove ci si può sdraiare e dormire comodamente tra le stelle, tutto su una grande e comoda pedana di legno, tra gli alberi. Perché la forma esagonale? Perché i proprietari fanno principalmente gli apicoltori e le cellette delle api sono esagonali.

Sulla Costa degli Etruschi tende in charme immerse tra le piante, ideali per famiglie e coppie. Una delle più particolari è la tenda Atomo, una sorta di nido sospeso tra gli alberi, dove dormire in sacco a pelo. La 'Tree Tent House' è a circa 80 centimetri di altezza.

Ogni tenda è costruita in legno, Pvc e policotone, materiali sostenibili che permettono di garantire una perfetta barriera contro luce, vento e umidità. Una vacanza eco sostenibile e di lusso, con ampia vista mare e tanta privacy.

Sotto la bolla, Vicopisano (Pi)

Su Airbnb si trova un'altra bubble room. Perfetta per una fuga romantica o una notte ammirando le stelle, si trova in una posizione privata selezionata appositamente per una splendida vista del cielo notturno. Questa tenda a bolle misura quattro metri di diametro ed è situata tra gli alberi. In estate è possibile usufruire anche della jacuzzi. La tenda è costruita con materiali riciclabili ed eco-compatibili, per un rispetto totale della natura.

E-glamping Blue Saphir Tent, Arezzo

Si tratta di un campeggio con tende di lusso, climatizzate e attrezzate, con vista sulla piscina privata all'aperto. Le strutture sono simili ai lodge africani, con mobili antichi, tappeti persiani, lampadari marocchini ed indiani. Il tutto immerso in un oliveto secolare di circa 500 olivi.

Safarirent Glamping Orlando in Chianti, Cavriglia (Ar)

Anche in questo caso le tende sono di lusso e attrezzate, con wifi, bagno con doccia e alcune sono particolari. Per vivere unìesperienza stile americano, la struttura propone l'American bus. L' alloggio è un autobus restaurato pensato per ospitare gli amanti del vintage. Chi ama i caravan anni Sessanta, può optare per Shasta, oppure, sempre per vivere una vacanza american style, si può optare per uno scuolabus dotato di un letto matrimoniale, due letti singoli, soggiorno con angolo cottura a gas, bagno completo con doccia, aria condizionata e riscaldamento.

Tenuta San Pierino sul Mare, Rosignano (Li)

Le 'luxury tents' della Tenuta San Pierino sul mare offrono tutte le comodità per vivere un’esperienza unica. Dotate di servizi privati, Tv led satellitare 40 pollici con internet smart Tv, wifi, angolo cottura completamente attrezzato e poi giardino privato con barbecue e piscina e Spa privata.

The Lazy Olive Glamping, Trequanda (Si)

Un ambiente idilliaco, un’atmosfera incantevole e un’aura incredibilmente romantica sono le caratteristiche di The Lazy Olive Glamping. Situato a Trequanda, all’interno di un uliveto, il glamping è composto da dieci tende confortevoli che possono ospitare un massimo di 20 persone. Ogni tenda è dotata di bagno privato e gli ospiti possono usufruire della piscina, del giardino e della terrazza con vista mozzafiato sulle colline toscane.

Fattoria la Maliosa, Saturnia (Grosseto)

Caratteristica della Fattoria la Maliosa, azienda biologica di 160 ettari, sono le StarsBox, piccole casette di legno con tetto apribile. Sono come una scatola di sogni dove ubriacarsi di stelle e illuminarsi di fresche albe.